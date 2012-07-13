〔港报社评〕麦齐光下马,梁振英须重整团队--经济日报7月13日

发展局局长麦齐光昨被廉署拘捕后,向港府请辞,成为新政府上台不足两周便下马的首位问责高官.对此,社会不乏声音认为香港太政治化,将高官置于放大镜下捉错,连20多年前的旧帐也翻出来,既碍人才加入政府团队,于香港无益.惟政治现实如此,市民要求高官有崇高操守亦并不为过,故与其抱怨厨房太热,梁振英团队不如适应酷热,积极行动救急.

其一,认真做好危机处理.至今,梁振英团队由上至下对丑闻都拖拉回避,此不但无法止血,更徒令市民更怀疑管治团队的团结与能力.面对危机,惟有快速、诚实、详细交代,方有望稳住局面,不继续恶化.

其二,尽快进入角色.新政府团队包括梁振英,明显都高估了本身能力,低估了环境的严峻,未做好当问责高官的事务与心理准备,在浪接浪的风波下,更日呈一盘散沙之象.各问责官员必须认真检讨与抖擞,掌握其政治角色、政策要务,做好后勤支援.

其三,尽快做出实绩.新政府要止住民望跌势,除需政治警觉步步为营外,还须在民生政策上尽快做出实绩,此说的不是派糖,而是实实在在的政策,让市民看到新政府有心有力有法,才能一步一步赢回市民信任.

梁振英团队无疑已为其执政作了恶劣开局,施政势事倍功半、举步维艰,惟有痛定思痛,认真检讨振作,以诚意、耐心、能力尽快争取民心,否则不但新政府管治之路不堪设想,香港的发展前景亦无法乐观.(A10)