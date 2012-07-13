〔港报社评〕麦齐光下马,梁振英须重整团队--经济日报7月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
发展局局长麦齐光昨被廉署拘捕后,向港府请辞,成为新政府上台不足两周便下马的首位问责高官.对此,社会不乏声音认为香港太政治化,将高官置于放大镜下捉错,连20多年前的旧帐也翻出来,既碍人才加入政府团队,于香港无益.惟政治现实如此,市民要求高官有崇高操守亦并不为过,故与其抱怨厨房太热,梁振英团队不如适应酷热,积极行动救急.
其一,认真做好危机处理.至今,梁振英团队由上至下对丑闻都拖拉回避,此不但无法止血,更徒令市民更怀疑管治团队的团结与能力.面对危机,惟有快速、诚实、详细交代,方有望稳住局面,不继续恶化.
其二,尽快进入角色.新政府团队包括梁振英,明显都高估了本身能力,低估了环境的严峻,未做好当问责高官的事务与心理准备,在浪接浪的风波下,更日呈一盘散沙之象.各问责官员必须认真检讨与抖擞,掌握其政治角色、政策要务,做好后勤支援.
其三,尽快做出实绩.新政府要止住民望跌势,除需政治警觉步步为营外,还须在民生政策上尽快做出实绩,此说的不是派糖,而是实实在在的政策,让市民看到新政府有心有力有法,才能一步一步赢回市民信任.
梁振英团队无疑已为其执政作了恶劣开局,施政势事倍功半、举步维艰,惟有痛定思痛,认真检讨振作,以诚意、耐心、能力尽快争取民心,否则不但新政府管治之路不堪设想,香港的发展前景亦无法乐观.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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