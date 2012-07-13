〔香港股市〕恒生指数小幅开高,静候中国公布GDP数据

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透香港7月13日电---香港股市恒生指数周五小幅开高,今天稍后中国将公布第二季国内生产总值(GDP)数据,报告可能显示该季创至少三年来最慢增速.
恒生指数.HSI开高0.2%,报19,069.4点;恒生国企指数.HSCE开高0.6%.(完)
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--编译 张若琪;审校 龚芳
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路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。