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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 09:32 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产联席主席郭炳江到廉政公署报到

路透香港7月13日电---因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江今早到廉政公署北角总部报到.

新地高层涉嫌贪污案牵连多位公司高层,包括郭氏三兄弟--郭炳湘、郭炳江、郭炳联,执行董事陈钜源,及前政务司司长许仕仁,因涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行,先后被廉署拘捕.有关人士须于今天回廉署报到.

由廉署于3月底展开拘捕行动,至今尚未对有关人士提出正式起诉.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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