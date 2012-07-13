〔香港个股〕新鸿基地产联席主席郭炳江到廉政公署报到

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透香港7月13日电---因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江今早到廉政公署北角总部报到.
新地高层涉嫌贪污案牵连多位公司高层,包括郭氏三兄弟--郭炳湘、郭炳江、郭炳联,执行董事陈钜源,及前政务司司长许仕仁,因涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行,先后被廉署拘捕.有关人士须于今天回廉署报到.
由廉署于3月底展开拘捕行动,至今尚未对有关人士提出正式起诉.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。