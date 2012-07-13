〔香港个股〕廉署落案起诉新地联席主席郭炳江、郭炳联,前高官许仕仁等五人

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透香港7月13日电---香港廉政公署周五称,落案控告五名人士,包括新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联和前政务司司长许仕仁,指他们涉嫌触发《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.
其余两名被落案控告人士包括新地执行董事陈钜源,和港交所(0388.HK)前高层关雄生.
廉署的声明称,该五名人士被控八条罪名,包括向公职人员提供利益、公职人员行为失当等,并将于今天下午2:30在东区裁判法院提堂.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。