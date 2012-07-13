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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 13:29 BJT

〔香港个股〕廉署落案起诉新地联席主席郭炳江、郭炳联,前高官许仕仁等五人

路透香港7月13日电---香港廉政公署周五称,落案控告五名人士,包括新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联和前政务司司长许仕仁,指他们涉嫌触发《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.

其余两名被落案控告人士包括新地执行董事陈钜源,和港交所(0388.HK)前高层关雄生.

廉署的声明称,该五名人士被控八条罪名,包括向公职人员提供利益、公职人员行为失当等,并将于今天下午2:30在东区裁判法院提堂.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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