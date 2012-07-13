《杨辉专栏》中国金融发展要避免美式"金融繁荣与社会衰落"

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 杨辉

美国式“金融繁荣与社会衰落”的一个重要因素是过度金融化。这种过度发展突出反映在以下几方面：一是社会资本过多流入和集中于金融领域，特别是资本市场；二是在金融自我循环中银行和金融机构呈现过度发展；三是劣质或“有毒”的金融工具过度使用，导致杠杆率急剧提高。

这种过度发展意味着国民经济活动中超过实体经济发展需要的货币信用交易活动过度增大，特别是金融虚拟资本交易量过度扩大 。这种过度金融化从经济伦理角度来看存在很严重的弊端：首先导致了金融业的去责任化。例如资产证券化浪潮，导致银行发放抵押贷款却不承担放贷风险，而是通过证券化将风险转让给投资者，这为后续的危机埋下了隐患。

其次是，金融业自身的投机化。过度的金融化导致了所谓的“金融内循环”，即金融交易在金融部门内部的循环不断得到强化，为金融交易提供风险管理功能的衍生产品发展迅速，但是直接为实体经济服务的金融活动规模却相对缩小。这种投机性的金融市场对实体经济最终造成了巨大的伤害。

最后，过度金融化造就了一种扭曲的商业文化。在一个过度金融化的金融体系中，所有的“恒产”乃至生活必需品都被金融化了，其价格几乎完全投机性资金决定，既可以毫无节制地飙升，也可以瞬间消失殆尽。这种经济体系中，人的行为被恐惧和贪婪所统治。因此，过度的金融化实际上是对经济生态的一种破坏，并导致一种扭曲的商业文化 。

反思金融发展带来的问题，会发现金融具有“双面孔”。一方面金融是经济发展的重要助推器，其发展有利于改变储蓄率、促进储蓄转化为投资、提高资本配置效率等。但是，如果金融发展逐步脱离了服务实体经济的本源，脱离了优化资源配置的最终价值，过度金融化将导致财富的快速集中和系统性风险的积聚，严重时导致金融泡沫的形成和金融危机的爆发，对社会构成巨大风险。

经过30年的发展，中国金融业发展取得了显着的成就，对经济增长和社会发展也做出了积极的贡献。同时，也应该清醒的看到，当前金融不足和金融过度的矛盾依然明显。

金融发展不足突出表现包括金融体系仍呈现垄断特征，目前国有5大银行资产占银行系统总资产的比重达到了70％以上。而且金融体系仍以服务大中型企业为主，尽管当前非国有经济对GDP的贡献已经超过60％，但是利用国有银行贷款可能不足30％，这就意味着当前的金融体系与实体经济发展存在脱节，非国有企业的融资需求受到了很大的抑制，严重制约了金融对经济增长的促进作用。

二是社会融资过于依赖银行信贷，金融市场发展不足。2011年全年，中国社会融资总量为12.83万亿元，其中以信贷为代表的间接融资仍是主要的融资方式，累计占比达到了88％左右；企业债券融资净额为1.37万亿元，占比约10.68%。同时，在金融市场内部，国债、政策性金融债等政府主权性质债券占比较大，真正意义的企业信用融资发展滞后，目前占比只有20％左右。

三是在金融市场发展不均衡。尽管债券现券市场发展相对较快，但是衍生产品市场发展滞后；尽管场内股票市场发展较快，但是场外市场发展较慢。这些不足导致了我国要建立多层次金融市场体系依然任重道远。

四是金融抑制依然存在，金融资源价格扭曲。当前利率市场化进入重要时期，央行也加快了利率市场化的步伐，但是，整体来看，存贷款利率管制色彩依然较强，商业机构根据市场环境、客户情况进行主动性调整的余地仍较为有限。利率尚不能真实反映金融市场中资金的稀缺程度和供给状况，也不能达到引导资金实现优化配置的目标。同时，由于资金价格被人为低估，成本外化，导致了原来盈利较低的项目变成有利可图，这也刺激了投资的积极性，强化了投资推动型经济模式，加大了经济结构调整的难度。

此外，在资本市场上，由于利率偏低，也容易导致资产泡沫的形成和强化，例如，有分析表明，低利率是房价居高不下的重要因素。

但同时，中国金融发展也存在很多过度之处，与金融不足相比，金融过度引起的负面冲击可能更为严重。

一是房地产、艺术品等金融化过度，形成了较大的金融泡沫。自20世纪90年代后期商品房改革以来，房地产不仅实现了货币化，而且实现了金融化的过程，即房地产具有很强的投融资功能，例如截至2012年1季度末，房地产开发贷和居民购房贷款合计达到10.9万亿，占贷款余额的19％ 。由于房地产具有很强的投融资功能，房地产的金融属性较强，房地产价格被金融化，其定价由投资功能甚至投机功能决定，这就导致了价格的大幅上涨和泡沫的形成，并进一步加大了社会贫富分化、这也成为近年来引发社会问题的重要因素。

房地产的融资功能导致其具有很强的货币创造和派生功能，而且在很大程度上干扰了宏观调控。例如，2009年年中前后，房地产销售再度火爆。房地产企业从卖房中得到了流动性，这相当于一种直接融资行为，这也导致了尽管宏观政策趋紧，但是依然没有改变企业资金面宽裕的局面，也导致了调控的部分失效。

此外，由于房地产业利润率高，导致大量资本流入，加剧了实体经济的空心化，例如，大量的传统制造类企业纷纷进军房地产行业，大量的央企纷纷组建房地产公司。这些变化尽管短期内能够获取较高的回报，但是由于资源的“挤出”效应，降低了企业对主业的投入，实际上也降低了企业的核心竞争力，对企业长久发展构成了负面影响。

二是中小企业上市高溢价催生私募股权投资热潮，形成了巨大的金融泡沫。由于创业板和中小板的蓬勃发展，近年来引发一波PE（私募股权基金）和VC（风险投资）热潮。PE是指通过私募形式募集资金，对非上市企业进行权益性投资，从而推动非上市企业价值增长，最终通过上市、并购、管理层回购、股权置换等方式出售持股套现退出的一种投资行为。应该说PE是资本市场上一种常见的投资行为，也对中小企业早期发展具有重要的推动作用，但是在中国，由于中小企业上市溢价过高，例如，2010年，创业板IPO平均市盈率为71倍，而2011年为51倍，市盈率偏高，意味着PE投资将获取超额收益，因此吸引了众多资金进入PE市场，形成了全国范围内的热潮，并带来了巨大的泡沫。仅仅2011年上半年就有128支新基金完成募集,再创历史同期新高,募集金额达到1465亿人民币。中小企业上市高溢价和私募股权投资高额的投资回报不断创造着资本神话，创造着越来越多的亿万富翁，同时市场狂热也造成了“PE腐败” 。