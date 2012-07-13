〔香港个股〕新地郭炳江、郭炳联及前高官许仕仁等涉贪污被起诉(更新版3)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增郭炳联言论,新地家族成员图链接)
* 廉署起诉郭炳江、郭炳联、许仕仁等五人涉及贪污
* 郭炳联:"还我清白"
* 新地及同系公司数码通、新意网中途停牌
* 许仕仁为历来被廉署起诉最高级官员
* 新地此前加强决策层成员
记者 梁慧仪
路透香港7月13日电---香港廉政公署周五正式起诉前政务司司长许仕仁、新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名,并于今天下午在法院提堂.
其余两名被落案控告人士包括新地执行董事陈钜源,和港交所(0388.HK)前高层关雄生.
大批记者守候在港岛东区裁判法院门外,郭炳联在离开法院时向记者再次重申自己并没做错事,并矢言要"还我清白".
"多谢大家,我没有做错事,香港的司法非常公正,我自己会努力抗辩那些指控,我的目标是还我清白."郭炳联表示.
郭炳联于4月初被廉署拘捕后,与其二哥郭炳江在新地的总部楼下也曾表示,他本人没有做错事,郭炳江也没有,希望调查结果将证明他们是清白的.
廉署于3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,但此前被捕的新地非执行董事郭炳湘则未在这次的起诉名单中.
廉署的声明称,该五名人士被控八条罪名,包括串谋向公职人员提供利益、公职人员行为失当等,并将于今天下午2:30在东区裁判法院提堂.他们稍早已获"廉署"继续保释.
**许仕仁为官期间涉嫌收受利益**
许仕仁是历来被廉署检控的最高级政府官员,他于70年代加入政府当政务主任,并曾借调往廉署工作.其后于2005-07年间出任政务司司长,为特首之下的最高级官员,而此前他曾出任新地的顾问.
声明称,有关上述人士的指控发生于2000年6月至2009年1月间.其中其中现年64岁的许仕仁被控八条控罪,指在其担任政府公职期间,获得免费使用两个住宅单位以及两笔无抵押贷款,触犯公职人员行为失当.而郭炳江、郭炳联兄弟则涉及向公职人员提供利益.
郭炳江、郭炳联、许仕仁、陈钜源等早上到香港廉政公署北角总部报到,其后新地及其两家附属公司--数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)亦先后在交易中途停牌.
新地、数码通和新意网的声明称,停牌以待刊发一份涉及股价敏感的公告.停牌前,新地微涨0.05%,报95.45港元;数码通和新意网分别跌1.12%和0.69%.
信诚证券联席董事张智威表示,市场早已预期郭氏兄弟等会被起诉,消息早已被消化.
"就算正式起诉,也未必一定入罪."他说,"市场用了两个月时间把消息消化,现时公司股价也已由5月份的90港元以下低位反弹."
他相信,新地管理层应已作好"两手准备",一旦郭氏兄弟等被入罪,公司仍能维持正常运作.
**家族成员不和起争端**
郭氏兄弟在福布斯香港富豪榜中排行第二,仅次于亚洲首富--长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚.
市值近2,500亿港元的新地,是亚洲最大的房地产商.该公司亦一向以企业管治良好着称,而郭氏三兄弟--炳湘、炳江和炳联过去曾被视为本地华资家族,成功的第二代接班人.
但三兄弟联手带领新地的情况于2008年初起变化,新地于2008年突然宣布时任主席兼行政总裁的郭炳湘因个人理由暂停休假,其后更遭罢免,而新地一度由郭氏兄弟母亲邝肖卿出任主席,直至去年9月,当时年届82岁的邝肖卿才将主席之位交予二子和三子郭炳江、郭炳联.
浏览新地家族成员图,请点击(link.reuters.com/xaw48s)
郭炳湘5月初发表声明称,他与并未牵涉到新地对许仕仁的聘雇之中,并指许氏是其两名弟弟所聘用.他并表示,其拥有一份文件,能够证明他有权获得家族信托的三分之一权益.该家族信托持有新鸿基地产42%的股份,不过郭炳湘在2010年被剔除出该信托之外.[ID:nSB1522952]
新地董事局原来有七名董事,其中三名包括郭炳江、郭炳联和陈钜源被廉署拘捕,其后新地于4月委任负责集团物业销售业务的雷霆为执行董事,以填补稍早去世的陈启铭留下的空缺.
虽然新地一直强调公司的业务运作正常,但市场忧虑,一旦新地的三名执行董事被起诉将会影响董事局的决策.但从新地近日对管理架构的一些新任命,似乎正为此作部署.
成员一向只包括新地执行董事的执行委员会,最近加入了多名成员,包括苏仲强、董子豪、周国贤、黄振华和容上达等新地地产代理董事.据新地网页介绍,执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定.
此外,新地早前新增两名独立非执行董事,分别为电视广播(0511.HK)行政主席及新地旗下载通国际(0062.HK)主席梁乃鹏,以及太兴置业(0277.HK)独立非执行董事梁榉泾.
虽然多名高层卷入贪污丑闻,但新地近月来继续积极买地,公司周三就以69.1亿港元投得政府招标出售的港岛北角临海土地.(完)
(香港萧萍对本文亦有贡献)
--审校 张喜良/黄凯
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