《离岸人民币综述》伦敦银行业者看好离岸市场前景,致力于投资者教育

记者 陈敏

路透香港7月13日电---随着伦敦离岸人民币业务逐渐起步,当地的银行家们正忙于进行投资者教育.他们指出,客户对人民币政策和产品不甚了解,而非缺乏政策支持,是当前市场发展面临的最大挑战.

作为后起之秀,伦敦没有发展离岸人民币市场的独特政策优势,亦不具备市场龙头香港所拥有的人民币清算行.但这在伦敦的银行家眼里并不是问题.

"从监管的角度来说,没有什么(人民币业务)是香港可以做而我们不可以的,"汇丰伦敦新兴市场外汇交易主管大卫.帕维特(David Pavitt)在伦敦接受路透专访时表示.

"但事实上还是有一些担心在那里的.对于公司来说,他们(对人民币)缺乏认识,他们说'这太复杂了,我还是继续用美元吧'.所以,直到我们让更多公司知道他们可以做什么,市场的起步将是缓慢的."

对于人民币在资本项下的开放问题,中国政府采取的是"摸着石头过河,走一步放宽一步"的策略.这对于中国整体金融体系来说是个明智的策略,因为一旦在试点期间出现问题,随时可以缩小或取消试点.

但另一方面,这也使得不少西方公司对人民币政策的理解常常充满困惑或具有滞后性,尤其是今年以来政策开放和修订的步伐加快,令一些公司跟不上脚步.

以人民币国际化进程中最具成效的跨境贸易人民币结算为例.自2009年政府在五个城市推出试点以来,经过多次扩大,最终全国的进出口企业都被囊括其中.但银行家们表示,他们的一些客户在进行人民币支付的时候,还在查找此前获批的企业名单.

贸易结算是境外人民币资金池沉淀的主要途径.伦敦金融城4月发布的报告显示,伦敦的人民币存款已经达到1,090亿元,但其中客户存款只有350亿元,当时香港的人民币存款已经超过5,500亿元.

"从某种意义上说,大家都是伺机而动.客户希望多做一些(人民币业务),但他们只有在市场深度和流动性进一步改善之后才会做得更多,"德意志银行全球外汇远期交易主管Adam Vos对路透表示.

他并指出,客户若转用人民币将有诸多益处,如可以对人民币头寸进行对冲,减少外汇风险,获得成本更低的融资渠道,以及降低跨境支付的交易成本.

汇丰的帕维特提到,他们的客户在比较了美元报价和人民币报价之后发现,如果用人民币进行结算可以获得2-7%的折让.

西联商业解决方案(Western Union Business Solutions)今年较早时候做过一次调查,结果显示因为没有选择用人民币支付中国外贸企业,英国的进口企业多付了1.8亿英镑没有必要的费用.

本周图表:

香港人民币存款: link.reuters.com/pyb39s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 24,603.7 78

2. 渣打 12,276.3 39

3. 中国银行 8,876.3 10

4. 法巴 6,810.1 24

5. 德意志银行 5,305.4 21

**本周市场动态**

--澳洲国库部长斯万(Wayne Swan)周三称,将与香港和北京探讨澳元与人民币直接兑换的可能性,以降低两国在贸易方面的成本.澳洲将与香港就人民币贸易和投资展开对话,澳洲财政部、澳洲央行(RBA)及香港金管局将为该对话平台提供协助.[ID:nSH0109983]

--跨境人民币直接投资(人民币FDI)操作细则落地,投资范围将严格受限.上海证券报周三报导引述消息称,中国央行日前下发通知称,人民币外商直接投资(FDI)部分账户不得投资证券、衍生品和房地产.[ID:nSB1659450]

--汇丰欧洲人民币业务主管Paul Gooding称,欧洲投资者对人民币产品的需求强劲.尽管人民币升值幅度有所放缓,投资者认为人民币是资产多元化的良好途径.

--资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周一宣布,经中国银监会批准及德国金融监管局认可,该行向其法兰克福分行增拨营运资金2亿元人民币,这是中资金融机构首次实现人民币资本的境外输出.[ID:nSB2027069]

--全球主要家电制造商之一博世-西门子已为其第二次离岸人民币债券定价,因市场反应热烈,定价水平低于初始指导价.该公司并追加了10年期债券,最终发行规模总计为12.5亿元人民币.[ID:nSB1661802](完)

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