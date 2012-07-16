《企业并购焦点》中国燃气昔日高层可能将全身而退,北控接力全购机会大增

* 中国燃气前董事总经理减持中国燃气股份,可能将全身而退

* 北控接力全购中国燃气机会大增,并首度开腔视其为"长期投资"

* 富地料维持策略性入股

记者 雷美珍

路透香港7月16日电---市场原本以为中国燃气(0384.HK)前董事总经理刘明辉藉与英国富地石油FOOI.L的合作,稍后会"强势回归",但他近日售股的突然举动,可能揭示其准备全身而退,如此令北控集团夺取中国燃气控制权的机会大大增加.

行踪杳然的刘明辉近日突然向香港证监会申报减持了逾3亿港元中国燃气股份,同日北控在市场上购入逾4亿港元中国燃气股份,事件令人怀疑两者之间是否有关连.[ID:nSH0109985]若刘明辉与富地石油、北控证实为关连人士,三方在中国燃气持股合共36.3%,则须根据《公司收购及合并守则》对中国燃气提出全面收购.

德意志银行认为,这是自新奥-中石化财团提出收购以来,刘明辉首度减持中国燃气股份,可能显示出刘明辉准备全身而退.

"是次售股,可能表明刘明辉愿意以高于每股4港元出售其持股."该行分析师Eric Cheng在其报告中称.

就市场对刘明辉售股予北控的怀疑,北控集团副总经理姜新浩首度开腔称,并不知道卖方身份,集团只是在市场上购入中国燃气的股份.

"反正我们是在市场上买的,不知道是谁家的."他对路透表示.

他并表明,北控对中国燃气是一项"长期投资",但不评论集团是否会继续吸纳中国燃气的股份,以获取后者的控股权.

近月北控与富地争相增持中国燃气的股份,但经此一役,两者持股差距明显扩阔.现时北控持有中国燃气20.303%的股份,仍然是单一最大股东,而富地则以15.99%紧随其后,并略高于第三大股东--韩国SK能源003600.KS旗下的SK E&S持股13.09%.

而从局势发展来看,北控是最有潜力接力新奥-中石化财团向中国燃气提出收购.

根据国信香港的吕亚鹏分析,北控全面收购中国燃气的机会较大,因为富地和SK E&S均是外资公司,欠缺很强的本地化管理以及政府脉络,相反北控本身为北京市政府直属企业,在获取监管机构批准来说,占很大优势.

事实上,虽然富地与SK E&S积极吸纳中国燃气的股份,但两者出价未如北控进取.北控自今年5月开始入市,现已斥近30亿港元购入中国燃气约17%的股份,入市价最低3.68港元,最高4.1港元.

北控高价介入,因集团有迫切需求扩大其业务版图,从北京市的框框跳到全国其他城市.而中国燃气在上个财政年度的售气量约58亿立方米,与北控旗下的北京控股(0392.HK)可谓旗鼓相当.

**富地称对刘售股并不知情**

刘明辉过去是中国燃气的灵魂人物,也是公司主要股东,故其去向为投资者关注焦点.中国燃气于2002年以前身"海峡集团"在香港借壳上市,其后更藉引入多名外资策略股东如印度GAIL(GAIL.NS)、阿曼国家石油公司Oman Oil、亚洲开发银行及SK E&S等等,使公司发展到今天成为一家拥有160个项目的中国主要管道燃气营运商,均由刘明辉策划及执行.

不过成也萧何,败也萧何.刘明辉于2010年底被深圳公安拘查,令公司深陷管治危机,引发长线基金投资者纷纷抛货离场,股价大跌,同时也为收购战埋下伏笔.

直至2011年11月底调查期限届满,有内地媒体指刘明辉获得保释,但始终行踪杳然,市场唯一认知是刘明辉于2011年底与富地石油组建合资公司"China Gas Group Limited"来持有中国燃气股份,因此亦被市场解读为他未肯放弃中国燃气,而且很大机会东山再起,藉与富地的主要股东身份强势回归中国燃气.

刘明辉原本持有中国燃气逾8%的股份,为单一最大股东.他被深圳公安拘捕后,中国燃气随即撤去其董事总经理职务,继而再将他踢出董事会,实行划清界线,以释除投资者疑虑.但是如果刘明辉藉与富地合作,以主要股东身份再获提名加入中国燃气的董事会,这样可能会吓怕长线投资者不敢再度进场,因为到目前为止,刘明辉的案子是否已经了结,无人知晓.

富地石油财务总监莫贵标对路透称,对刘明辉售股细节并不知情,并强调"富地石油与北控集团绝对无关连."

他并称,只知道刘明辉"在国内行动自由",但他平常只经与刘明辉的律师接触商谈公事,对刘明辉的案件并不了解,也从未与刘明辉会面.

分析师相信,刘明辉可能仍被限制出境,意味着他的案子或许尚未完全了结.

在分析师眼中,刘明辉当初找来富地合作,乃基于个人财力有限,在对抗新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)"低价"收购中国燃气一事上捉襟见肘.而此次刘明辉售股明显以利字为先,明知富地历来只以低于4港元收集中国燃气股份,故选择在市场上以4.03港元售股,而不向合作伙伴求售,反映出两者利益并不一致.

"由于过去发生很大变化,刘明辉可能不想再做大股东,只想(为手持股份)获得更高回报而已."吕亚鹏称,"而富地面对北控那样财雄势大的对手,要再大力增持中国燃气股份,则显得能力有限."

**富地料维持策略性入股**

不过莫贵标亦强调,由富地石油执行副主席邱达强全资拥有的Fortune Max Holdings Limited财政上没有困难,而邱达强对于策略性入股中国燃气的看法没有任何改变.富地此前斥资7亿港元收购中国燃气的股份,之后则透过Fortune Max在市场上继续增持.

一名接近富地的消息人士对路透称,富地既不会接受新奥财团的每股3.5港元出价,亦不会接受北控的4港元出价.

中国燃气目前仍被新奥-中石化财团要约纠缠,其他潜在收购者不能举棋.新奥-中石化财团于去年12月提出以每股3.5港元收购中国燃气的股份,惟中国燃气董事会拒绝推荐,故现正等待中国商务部反垄断审批结果等政府部门的批准,方可呈予中国燃气股份考虑.

不过中国燃气在过去七个月股价大多高于新奥-中石化财团的出价,外界普遍认为,财团很大机会于要约实施期限,即8月6日时宣告要约失效.

中国燃气周一午盘初段涨0.25%,报3.99港元;较财团出价高出14%.

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