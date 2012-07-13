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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 16:19 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升0.4%,但本周录得两个月来最差周度表现

路透香港7月13日电---香港股市周五温和收高,因中国二季度7.6%的GDP增速基本符合预估,令投资者稍感宽慰.但本周港股仍录得两个月来最差周度表现.

恒生指数.HSI收盘升0.4%,报19,092.6点,但本周下挫3.6%,因市场担心中国经济放缓加大全球经济的下行压力.

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