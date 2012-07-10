〔香港热股〕新秀丽尾盘一度跌逾7%至半年低位,主要股东股份锁定期结束

路透香港7月10日电---旅行箱包生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)周二股价尾盘一度跌逾7%,低探11.62港元的半年低位,因投资者忧虑其主要股东在股份锁定期结束后,可能会减持股份.
香港时间15:31,新秀丽跌6.4%,报11.7港元;大市恒生指数.HSI跌0.11%.
根据联交所的资料显示,新秀丽的主要股东--苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和私募基金CVC Capital Partners[CVC.UL]于今年4月按每股14.9港元,减持共约1.13亿股股份,套现近17亿港元.此次减持后,RBS和CVC仍持有新秀丽分别约12.51%及23.33%的股份.
根据当时的配售协议,RBS和CVC自配售日起90日之内不能再减持股份,换言之锁定期于近日结束.(完)
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--编译 雷美珍; 审校 张喜良
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