〔香港个股〕新鸿基地产委任郭基煇及郭颢澧为郭炳江及郭炳联替代董事

路透香港7月13日电---新鸿基地产(0016.HK)周五公告称,委任郭基煇及郭颢澧分别为郭炳江及郭炳联的替代董事,并委任黄植荣及雷霆为公司副董事总经理.

公告称,董事局接获联席主席兼董事总经理郭炳江及郭炳联,以及执行董事陈钜源通知,他们因涉嫌触犯普通法下串谋触犯公职人员行为失当及/或防止贿赂条例及/或提供虚假资料违反盗窃罪条例而被检控.

新鸿基称,集团日常业务及运作将不会受到影响.公司证券将于7月16日恢复买卖.

香港廉政公署周五正式起诉前政务司司长许仕仁、郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名,并于今天下午在法院提堂.[ID:nSH0110213]

新地及其两家附属公司--数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)今日先后在交易中途停牌.停牌前,新地微涨0.05%,报95.45港元.(完)

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