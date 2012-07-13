〔香港个股〕新鸿基地产委任郭基煇及郭颢澧为郭炳江及郭炳联替代董事

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透香港7月13日电---新鸿基地产(0016.HK)周五公告称,委任郭基煇及郭颢澧分别为郭炳江及郭炳联的替代董事,并委任黄植荣及雷霆为公司副董事总经理.
公告称,董事局接获联席主席兼董事总经理郭炳江及郭炳联,以及执行董事陈钜源通知,他们因涉嫌触犯普通法下串谋触犯公职人员行为失当及/或防止贿赂条例及/或提供虚假资料违反盗窃罪条例而被检控.
新鸿基称,集团日常业务及运作将不会受到影响.公司证券将于7月16日恢复买卖.
香港廉政公署周五正式起诉前政务司司长许仕仁、郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名,并于今天下午在法院提堂.[ID:nSH0110213]
新地及其两家附属公司--数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)今日先后在交易中途停牌.停牌前,新地微涨0.05%,报95.45港元.(完)
浏览新鸿基地产其他新闻,请点选[0016.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。