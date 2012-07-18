《热点聚焦》人民币全球版图现雏形,伦敦勾勒西方离岸中心

* 伦敦助推人民币国际化,当前关键在投资者教育

* 人民币贸易结算价格更具吸引力,企业兴趣浓

* 银行称中小企业为人民币贸易结算急先锋

* 香港、澳大利亚、新加坡、台湾等共同做大离岸人民币业务

记者 陈敏

路透伦敦7月18日电---三十出头的Laura是伦敦北部小镇剑桥一家货币兑换店The Money Shop的员工,英国夏天宜人的天气和暑假带来的大批游客令她更加忙碌了.她索性直接站到店外,拿着几张印着各国货币当天汇率的A4纸,招呼需要换汇的游客.

小店门前的电子报价牌上只显示了欧元、美元、澳元、波兰兹罗提、加元和土耳其里拉六种可以兑换的货币,但看到正在店外张望的记者,Laura主动迎上来问道,"你需要换汇吗?人民币在我们这里也可以换的."

"我早就和老板说过了,应该把人民币和日圆都加到显示屏上.现在直接用人民币换英镑的中国人越来越多了,因为来这儿读书的中国学生多了,而且假期会有不少旅行团过来."她说.

在伦敦街头很容易就找到The Money Shop这样的货币兑换店,目前已可以轻松用人民币换到英镑.不过,当天Laura给出的人民币买入价是11.03,而在路透报价页面上,英镑/人民币GBPCNY=R当日的收盘价在10.07.

上述的个人兑换协助积累了在伦敦的人民币资金池,而伦敦的银行家们亦正致力于说服更多外贸企业加入使用人民币的大潮中,以发掘其中商机,并巩固伦敦国际金融和外汇交易中心的地位.

"现在伦敦离岸人民币市场的势头很足,客户这方面的意识也持续增强."德意志银行全球外汇远期交易主管Adam Vos在伦敦接受路透专访时表示,"这是一个循序渐进的过程,很多工作已经完成了,从而使得这一业务可以走上正轨,当前的主要工作就是投资者教育."

英国与香港今年1月宣布成立一个由私营机构代表组成的香港与伦敦合作小组,并在5月召开首次会议,在流动性和支付结算等方面达成合作协议,正式开启伦敦这一西方离岸人民币中心的建设.

事实上,伦敦人民币的累积速度超出了大多银行家的预期.伦敦金融城4月发布的一份报告显示,当地的人民币存款已经超过1,090亿元,其中客户存款为350亿元.

渣打银行分析师刘健恒认为,伦敦在发展人民币业务方面不乏机遇.因为中国在推进人民币国际化的过程中,需要的不单单是让人民币在香港流通,也需要其他离岸市场的配合,把人民币用家集合起来.

"伦敦是一个有经验的外汇交易中心,也是美元的重要离岸市场,在经验和金融机构的数量方面有优势.有那么多金融机构在那里,他们累积人民币存款的能力也是蛮强的."他称.

**后起之秀伦敦**

尽管不具备政策优势,且西方客户对人民币政策和产品缺乏认知和了解,伦敦的银行家们对这一市场的发展却信心满满,认为伦敦建成离岸人民币中心只是"时间问题".他们从离岸流动性积累的重要途径--跨境贸易人民币结算着手,致力于投资者教育.

"无论是西方企业,还是中国公司都有强烈的意愿使用人民币进行贸易结算.关于这个市场我们越是教育得多,就越多地把客户导向人民币结算."汇丰伦敦新兴市场外汇交易主管大卫.帕维特(David Pavitt)对路透表示.

不过令他意外的是,一年前他们还觉得在人民币结算方面大企业应该会先行,从而带动小企业.但事实恰好相反,会计制度和公司架构比较灵活的小企业反而更乐于使用人民币,大企业则因为转换整体支付系统费时且费钱而跟进较慢.

汇丰从外贸企业的反馈中看到,用人民币结算可以令进口商获得2-7%的折让.而对出口商来说,人民币结算可以降低他们的外汇风险,便利出口支付.

一位常驻伦敦的中资行资金部人士亦指出,现在不管是出于利润还是占领市场的角度,伦敦的银行都在关注人民币业务,但并非要把香港在人民币市场的位置抢走,而是利用其在外汇市场方面的强项把这个市场做大.

"如果人民币最终走出来做大了,伦敦这个全球外汇中心也不愿意没有市场份额.不过对于企业来说,用人民币做贸易结算或者发点心债的主要还是有业务在中国的,企业毕竟不是投机分子,我们去路演的时候主要也是去找和中国有业务关系的谈,"她说.

当地银行家们并强调,目前制约市场更快发展的主因在于西方企业对如何使用人民币不甚明了,而非担心中国会突然收回这一市场.他们相信,人民币国际化是一个不可逆的过程,因为一旦中国政府决定暂停国际化进程,当他们数年后想要重启这一市场时,就不会再有投资者相信了.

"对中国政策不透明的担忧是有的,但还不至于说担心政府会一下子撤回人民币国际化."一位驻伦敦负责中国投资业务的律师表示.

**全球版图现雏形**

随着伦敦将人民币的使用范围拓展到更多西方客户,以及包括澳大利亚、新加坡、台湾等国家和地区的积极进取,离岸人民币市场正以前所未有的速度向全球蔓延.

澳洲国库部长斯万(Wayne Swan)上周三表示,将与香港和北京探讨澳元与人民币直接兑换的可能性,以降低两国在贸易方面的成本.若得以落实,这将是继美元和日圆之后第三个可以和人民币直接兑换的货币.

澳洲和香港的银行家及其他商界领袖将就人民币贸易和投资展开对话,这一对话平台与香港-伦敦论坛类似,但主要关注点放在挖掘两国在双边贸易中使用人民币的潜力.

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,也是其矿产和油气资源的主要进口方.2011年,两国的双边贸易额达到1,200亿美元.

与此同时,新加坡贸工部近期表示,将给予两家在新加坡经营的中资银行全面银行业务牌照,其中一家银行将扮演人民币清算行的角色.目前在新加坡运营的中资行包括中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(0939.HK)(601939.SS)和工行(1398.HK)(601398.SS).

而台湾的人民币存款亦在悄然增长,今年以来该地区的人民币存款量按月保持双位数增速,至5月已达150亿元人民币.台湾金管陆续核准了47家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有43家开办业务.

渣打的刘健恒表示,各个潜在的中心可以发挥各自的长处将整个市场做大,海外离岸中心的发展,对整体市场和用家的扩大会有正面影响.

"香港的优势是和内地以及东北亚的贸易流已经存在,要考虑的是怎么去把这些转换成人民币结算.但是新加坡的优势就是,可能开辟印度、马来西亚、越南这些新市场",他说. (完)