〔离岸人民币〕香港首只人民币计价A股ETF挂牌,上市量约40亿元人民币

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月17日电---香港市场首只人民币计价A股ETF(交易所交易基金)--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)周二在港交所挂牌,总上市量接近40亿元人民币,为第二批人民币合格境外机构投资者(RQFII)框架下首只挂牌的基金.
华夏基金(香港)行政总裁陈佳铃在上市仪式上对该基金的发行情况表示满意,并指出投资者主要是机构投资者,包括券商和一些较大的机构法人.
"反应是很好的,现在看到我们的总上市量已经出来了,接近40亿了,所以还是可以的."她称.
华夏沪深300指数ETF开盘报24.9元人民币,亦为当日最高水平;盘中低见24.05元,最终收报24.2元.
陈佳铃并透露,公司将在内地挂牌的港股ETF也已经开卖,应该在一两个月之后可以上市.
香港财经事务及库务局局长陈家强亦出席了上市仪式,他表示,以前在香港见到的A股ETF是合成型的,这只实物ETF风险更加可控,且可以打通内地和香港市场.
除此只ETF外,在联交所上市的A股指数ETF还有24只,但全都采用合成模拟策略及以港元交易.
沪深300指数.CSI300今日收盘涨幅0.60%,报2,414.20点;沪综指.SSEC则缩量收升0.6%,因量能有限令大盘反弹乏力;香港恒生指数.HSI收盘则劲升1.75%.
中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,主要投资于内地债市;第二批RQFII额度为500亿元,投资标的为大盘蓝筹和市场覆盖性好的指数.
华夏沪深300指数ETF上市后,可在联交所以人民币交易的产品包括:33只债务证券、两只ETF(包括华夏沪深300指数ETF)及一只房地产投资信托基金.(完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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