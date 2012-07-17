〔离岸人民币〕香港首只人民币计价A股ETF挂牌,上市量约40亿元人民币

路透香港7月17日电---香港市场首只人民币计价A股ETF(交易所交易基金)--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)周二在港交所挂牌,总上市量接近40亿元人民币,为第二批人民币合格境外机构投资者(RQFII)框架下首只挂牌的基金.

华夏基金(香港)行政总裁陈佳铃在上市仪式上对该基金的发行情况表示满意,并指出投资者主要是机构投资者,包括券商和一些较大的机构法人.

"反应是很好的,现在看到我们的总上市量已经出来了,接近40亿了,所以还是可以的."她称.

华夏沪深300指数ETF开盘报24.9元人民币,亦为当日最高水平;盘中低见24.05元,最终收报24.2元.

陈佳铃并透露,公司将在内地挂牌的港股ETF也已经开卖,应该在一两个月之后可以上市.

香港财经事务及库务局局长陈家强亦出席了上市仪式,他表示,以前在香港见到的A股ETF是合成型的,这只实物ETF风险更加可控,且可以打通内地和香港市场.

除此只ETF外,在联交所上市的A股指数ETF还有24只,但全都采用合成模拟策略及以港元交易.

沪深300指数.CSI300今日收盘涨幅0.60%,报2,414.20点;沪综指.SSEC则缩量收升0.6%,因量能有限令大盘反弹乏力;香港恒生指数.HSI收盘则劲升1.75%.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,主要投资于内地债市;第二批RQFII额度为500亿元,投资标的为大盘蓝筹和市场覆盖性好的指数.

华夏沪深300指数ETF上市后,可在联交所以人民币交易的产品包括:33只债务证券、两只ETF(包括华夏沪深300指数ETF)及一只房地产投资信托基金.(完)