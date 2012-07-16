《香港重要政经日程》--7月16日-7月23日

=====================今日香港主要政经消息==========================
7月16日(周一)
--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.
--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.
--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.
--15:00 摩根资产管理公布投资信心指数记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月17日(周二)
-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.
--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
--15:00 罗兵咸永道发表中国外资银行报告记者会.
7月18日(周三)
--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.
--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
7月19日(周四)
-- 公布4-6月份失业率.
-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.
-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.
--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.
7月20日(周五)
-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.
-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.
--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.
--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.
*7月23日(周一)
-- 联合集团(0373.HK)特别股东大会.
-- 联合地产(香港)(0056.HK)特别股东大会.
-- 新鸿基公司(0086.HK)特别股东大会.
-- 谢瑞麟(0417.HK)年度股东大会.
-- 越秀地产(0123.HK)特别股东大会.
--16:30 公布6月消费物价指数.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪