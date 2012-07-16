《香港报摘》--其他报纸重要消息7月16日

* 明报:

--据工业总会副主席刘展灏估计,今年珠三角港商倒闭会大幅飙升7倍,捱不过出口寒流而结业的港商从过去每年约300至400间,大增至逾2,000间.

--雷士照明(2222.HK)高层内讧引发的工人无限期罢工行动,从上周五(13日)开始持续至今仍未见平息.

* 星岛日报:

--金银业贸易场表示,将在下月推出白银的电子交易服务,以争取亚洲交易时段定价权,并会在机场金库储存白银.当香港交易所(0388.HK)完成收购伦敦金属交易所(LME)后,金银业贸易场亦希望在白银交易方面与LME寻求合作.

--本周开展上市前路演的日本弹珠机营运商DYNAM,其首席营运官佐藤洋治表示,近年刚开设的悠游馆和信赖之森游戏馆收益率较原有的传统日式游戏馆高出一倍,将成为集团未来增长动力,并计画未来三年开增设75间弹珠机游戏馆,其中80%为悠游馆.

* 苹果日报:

--金融管理局发言人表示,正与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)香港有关方面跟进了解美国参议院对汇控调查的资料, 目前该局并未得到相关详情.

--富力地产(2777.HK)上半年已完成逾146亿元人民币销售额.公司副总经理透露,对完成全部320亿元人民币的目标充满信心,今年住宅和商业销售比例仍然维持70%:30%.

* 东方日报:

--香港交易所(0388.HK)市场数据部主管陈秉强表示,该所拟明年秋季于上海设立遥距发布枢纽,届时可透过网络接点向内地资讯供应商及投资者发布本港市场资讯.

--有在港售卖高价钟表的代理商透露,自去年10月至今,公司内地客户平均消费按年下降最少约三成,更直言面对本港舖租及工资高企,以及行业竞争激烈,未来在港开店会较审慎,相反内地开店策略会较进取.

--的士触摸屏幕广告商触动媒体(Touchmedia)去年底才正式进军香港,主席及首席执行官冯晖中表示,为业务长远发展,有意将公司上市,但强调自身没有集资需要及没有上市时间表.

* 文汇报:

--市场消息指,香港交易所(0388.HK)周内将开会审议四项对轮证交易的重要改革建议.此外,该所除力争明年首季推出期指夜市外,还计划短期内重推收市后竞价时段.

--深圳前海深港现代服务合作区今日将在香港举行政策宣讲会暨招商推荐会,前海管理局将与37家境内外企业签署合作协议,其中三分之一为港企.东亚(0023.HK)、汇丰、恒生(0011.HK)等金融机构将出席会议.

--内地房地产开发商碧桂园(2007.HK)表示,该集团首个位于广东省清远市城区项目--碧桂园新亚山湖城于7月7日开盘出售,首两天录得认购金额约5.4亿元人民币.

* 大公报:

--比亚迪(1211.HK)公布2013至2014年未来三年的股东回报计画,提出每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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