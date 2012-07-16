〔港报社评〕新兴经济体转衰忧全球增长熄火--信报7月16日

IMF即将宣布再下调全球经济增长预测.很明显,当前新兴国家经济增长纷纷降速,不利全球经济稳定复苏大局.中国上周公布第二季GDP增速为7.6%,连续6个季度放缓.照发展形势看,新兴国家经济增速锐降,令全球经济增长引擎熄火隐忧乍现.

当前新兴市场经济体增长动力明显弱化.中国第二季度GDP增速降7.6%,内需与消费刺激显得力不从心.可以看到,中国、巴西和印度三大新兴经济体的增长动力,相继呈现停滞不前隐忧,且增长失速风险迄今也无法消除.

另据日前公布的汇丰新兴市场指数,今年第二季数值降至53,较上季再跌0.6%,低于过去3年平均值.由于中国制造业活动持续收缩;巴西制造业首季稍告好转后,随即再陷入萎缩困局;至于印度,首季GDP增长降至5.3%,为9年来最低.可以说,新兴经济体在欧美经济景气低沉下,既受到外需疲弱的冲击,实体经济在各自不同的结构性难题下,高速增长之势不再.

中国第二季GDP增速下滑属意料中事.很明显,中国经济的风险不在于当前增速放缓,而在于转换增长模式过程中,无法形成新的内生增长动力,消费需求对经济的刺激难成气候.继前周中国、欧洲和英国央行减息后,上周巴西和南韩央行也跟随减息.由于中国是南韩最大出口市场,中国经济下行,内需疲弱,势必也相应削弱南韩经济的增长动力.

照发展形势观察,新兴经济体增长显着下行之势,的确不断为全球经济增长引擎的动能降火.亚洲开发银行上周四调低今年亚洲国家增长率至6.6%.除亚银外,IMF总裁拉加德日前透露,过去几个月世界经济情况令人担忧,将于今天再次下调全球经济增长目标,进一步降低4月份3.5%的预测.如今欧美经济景气低迷,新兴经济体光芒渐失,中印巴三大新兴市场弱势毕呈,无疑为全球经济增长前景蒙上多一层阴影.(A02)