〔港报社评〕释僭建疑窦,梁振英不能再拖--经济日报7月16日

特首梁振英昨指会在适当时间一次过交代僭建风波,今天立会的特首答问大会正是最佳时机,因社会日益弥漫对新政府团队的不信任情绪,若梁振英仍不能痛定思痛,于今天以坦诚释除民疑,那再要求市民给予机会恐缘木求鱼.

梁振英政府开局无疑甚差,但说中央这么快谋定后着亦言过其实,中央并不愿香港政局急变,此对香港政经民生发展会蒙上太大不稳定性,目前最关键是梁振英团队能否尽快稳住急泻局面,首要是重拾市民信任.

经过连番落区遭围攻、喝倒采,相信梁振英已深切体认到社会上对其团队的怀疑正不断滋长,质疑他们巧言令色的声音愈来愈响,公信力正不断流失,梁振英对此责无旁贷.梁振英作为领袖,其诚信令市民忧虑,复加政党为9月立法会选举争票,以及建制派离心离德,梁团队自然一切都被放到放大镜下审视抨击.

今天是梁振英首个立法会答问大会,正是可面对全港市民,有足够时间与空间说清僭建问题的机会,重点在两方面,其一,必须直接面对问题、回应问题,向市民展示诚意;其二,公开全面资料,得出没有僭建结论,令市民相信没有任何隐瞒.

市民不是期望一个完全没犯过错的特首领导香港,但可信任是基本条件.梁振英及其团队多次呼吁市民给新政府机会与时间,今天的答问大会就是宝贵的机会与时间,梁振英必须把握机会"修身",释除民疑,方有望"齐家"团结管治团队,进而"治国"带领香港走好未来5年,这对全香港市民、新政府及中央才最有利. (A10)