〔港报财经评论〕地王重现中央矛盾--信报7月16日

地王重现中央矛盾/ 习广思

投资市场正在虚实之间挣扎,又在憧憬与危机间跌宕,显得束手无策,资金不断地避呀避,流入安全稳阵的证券类别.经济数据好与坏,全由市场解读,中国6月份CPI跌至2.2%创28个月新低,股市忧虑通缩风险.未几,中国GDP增长跌穿八,市场憧憬中国进一步放水或推出财政政策.数据愈坏,愈是憧憬?抑或愈是惊恐?预期中国经济见底的人不断增加,下半年经济无疑在中国出招下有望改善,但也不应过于乐观,6月全国发电量零增长,煤炭仍是供过于求.中国手上有大量子弹,但不应过分期望中国会子弹乱发.

外围市场risk-off指标其实未见改善,上周五美股出现技术性反弹,标普500在触及50天线后反弹,以致欧罗连跌多日后回升,但是欧罗前景,难道你会看好吗?债市两个重要债息,意大利被穆迪连降两级后,债息在6厘水平争持.西班牙银行救市的"远水"未完,不断向欧央求救借短钱,十年期债息在6.5厘以上.投资者必须留意的是,欧会过了两星期,债市对结果完全不收货,正如去年12月一样,市场对峰会结果一样不收货,直至欧央行推出LTRO后,西意债息在1月才回落.留意西班牙债息外,新债王Jeff Gundlach提醒大家,丹麦一年债息已经成负数,愈来愈多投资者宁可负息,也要求个安心.如此日子,炒放水憧憬,能够维持维持多久?

恒指6月反弹,在250天线19,800点止步,上周五在19,000点暂见支持,一大原因是看淡的投资者杀牛后食饱撤退,加上美股反弹,本周亦缺乏重大数据出台,短线或作反弹.然而,无论指数表现如何,市场板块、个股走势强弱分明,炒股不炒市,知易行难,但若投资者仍有入市意欲,也没有他法.早前强势内房正在调整,资金在落后股中寻找短线投机为

主,医药股成为资金追炒落后的恩物.一块地王,突显有形之手在调控上的进退失据.还是要多读人民日报,话说北京万柳地皮拍卖前夕,官报刊出一篇"央企参与地王争夺

恐不合时宜",劝退保利地产,翌日即有特刊,大事表扬保利地产落实社会责任.与此同时,官报亦刊出"别让地王干扰预期",呼吁媒体不要错误解读.只是,中国一套说法,市场也有一套揣测,地王的诞生,刚巧就在温总重申不让房价反弹之后,自然令中国大表意外,亦叫市场作出了多种解读.