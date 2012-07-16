〔港报财经评论〕美汇涨势趋缓启示--经济日报7月14日

美汇涨势趋缓启示/ 林瑞芬

中国第二季GDP增长7.6%,符市场预期慢下来,其他反映经济现状的数据都符合预期,解释了港股于周四为何跌逾2%.从美汇涨势趋缓启示,缔造欧债问题喘息空间,料利股市回稳.影响股市因素,一来是联储局未有暗示QE3.二来春江鸭预知穆迪下调意大利长期的主权评级居多.恒指经周四下跌后,正如预计跌势纾缓,昨收报19,092,弹67点.国指升70点,收报9,237,奈何交投只有380亿港元,意味近19,000暂喘定,未能确定是短期筑底位.欧债危机爆发,不断衍生问题,大鳄不断向裂缝钻,欧元守护者就不断修补.最近战况是,对西班牙债务问题的冲击,在10年期债息抽高逾7厘后获救后暂告段落.大鳄现正耐心等下一步棋,恐怕是狙击意大利债市.在穆迪下调该国评级敏感期,美资大行美银美林最近发布一份以博弈论为依据猜测的报告,指意大利有更大机会早于希腊有秩序退出欧元区,不禁以阴谋论指美资总想千方百计推倒欧元.

意大利债务占其GDP比率为欧元区第二高,每年须在市场融资,若不幸被淡鳄冲散债市,破坏其市场融资能力,可视为触及欧元体制的核心问题,可以是决定欧元存亡的催命符.然而,正因如此,不能低估欧盟救火的力度及决心.一直被外界视为欧洲央行决策中的强硬派管委克诺最近于《德国金融时报》表示,再次干预二级债市的必要性提高,而出手希望是欧元区救援基金,若EFSF及ESM制定好退出机制,购买操作附带条件,便可以成行.技术上看,意债息率自5月至今在5.5-6.25厘窄幅上落.近周市场在吹意大利最终获ESM救援可能性提升,今次受穆迪冲击幸保不散,息率未显着上升,距淡鳄指标仍远.

淡鳄之后会否起飞脚踢意大利债市?要视乎欧盟处理欧债问题而定.除了受制于此不明朗因素,踏入下半年,美国"财政断崖"也是潜伏隐忧,需等美国11月大选后,财政政策明朗化后才清晰.配合美汇指数而论,受没有QE3推出及欧元积弱支持,最近升势却放缓,RSI未随指数同创新高,形成"顶背驰",显示对美元追捧动力放缓,此际淡鳄制造欧元的极大恐慌力度仍不足.(003)

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固投回升,经济转暖/ 余少文

中国内地6月和第二季宏观经济数据符合预期,支持国企指数反弹,结束五连跌走势.固定资产投资回升,但中国内地经济放缓能否终结,以及中港股市可否止跌回升,还看中国会否推出新措施来刺激经济.国指昨日升70点或0.8%,收9,237点,可惜成交额只有101亿港元,是过去三日最少一日,又是反弹成交缩格局.当中以航空股表现最好,升幅介乎4.6%-8.4%不等,短期或可继续跑赢大市,可留意.至于红筹指数升11点或0.3%,收3,757点,成交额只有30亿港元,似乎反弹过后仍要继续调整.大市回稳,相信是国家统计局公布的6月和第二季经济数据符合预期,第二季GDP虽降至7.6%,连续六个季度回落,兼且是三年多以来最低增长.幸好上半年固定资产投资增长20.4%,较首五个月的20.1%回升,也高于市场预期的20%,反映投资有回升趋势,或有助第三季经济回暖.

虽然预期中国内地经济放缓可在第二、三季间结束,惟单一个月的数字不能认为中国内地经济已见底或即将见底,仍要看7月和8月数字,故目前只能继续观望,观望中国会否出招.当然,市场预期人民银行会下调存款准备金率和减息,为经济回暖做好资金充裕准备,惟仍要看中国有否新刺激经济措施出台,因为A股仍是政策市.中国内地会继续减息,市场普遍认为对内银股不利.

认为国指可见底,除了因为A股和国指的估值偏低,也因为中国内地2001年,即十年前领导人换届前,股市是反覆向下,跌至年底才开始反弹,反弹九个月至2002年中回落,到领导人换届后,大市正式攀升,国指到2003年底的升幅超过一倍.而国指去年同样下跌,又在年底开始回升,只是反弹五个月便回调,十年前走势能否历史重演,没有人知道,但有参考价值.至于指全球股市可踏入三年荣景,是引述有亚洲股市教父之称的胡立阳的看法,当然有人会有不同意见.(012)