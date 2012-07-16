〔香港个股〕新鸿基地产复牌开盘微跌,此前其联席主席等涉贪污被起诉

路透香港7月16日电---新鸿基地产(0016.HK)周一早盘复牌开盘跌0.31%,此前其联席主席等涉贪污被起诉.
新地开盘报95.15港元;大市恒生指数.HSI则开高0.9%.
香港廉政公署上周五正式起诉前政务司司长许仕仁、新鸿基地产联席主席郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其余两名被落案控告人士包括新地执行董事陈钜源,和港交所(0388.HK)前高层关雄生.[ID:nSH0110213]
新地其后称,集团日常业务及运作将不会受到影响.该公司并委任郭炳江及郭炳联的儿子分别出任其替代董事,同时委任黄植荣及雷霆为公司副董事总经理.[ID:nSH0110259](完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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