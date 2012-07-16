〔香港热股〕中兴通讯开盘大跌12%,此前发出盈利预警

路透香港7月16日电---中国通讯设备大厂--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)H股周一开盘大跌12%,公司此前预计上半年净利大幅下滑.
中兴通讯上周五称,预计上半年净利润同比下降60-80%,因投资收益下降及汇兑损失等.[ID:nSB1666378]
该公司H股开盘报11港元,过去三个月累计下跌36.7%;其A股开盘亦下跌7.68%.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
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