〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月17日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 7月 TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. **负面盈利警告** ................................................................................................. 7月 永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等. 中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响. 鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降. 中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈. 盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售. 台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑. 中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑. 6月 灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降. 亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌. 中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 华润水泥(1313.HK) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌. 太平洋航运(2343.HK) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备. 李宁(2331.HK) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加. 海螺水泥(0914.HK)(600585.SS) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌. 汇银家电(1280.HK) 料净利大幅下降,因受中国家电行业宏观政策影响及成本上升拖累. 5月 国泰航空(0293.HK) 预期上半年业绩"令人失望",因油价高企且环球经济动荡. 注: 1.以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司. 2.路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完) --整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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