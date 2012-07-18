〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透香港7月18日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要:
**正面盈利警告**
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7月
TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益.
**负面盈利警告**
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7月
*中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌.
*新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌.
*中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少.
*中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少.
永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加.
TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌.
上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损.
晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降.
中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失.
东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少.
中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓.
金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升.
南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失.
湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等.
中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响.
鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降.
中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈.
盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售.
台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑.
中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑.
6月
灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加.
山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降.
亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌.
中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升.
华润水泥(1313.HK) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌.
太平洋航运(2343.HK) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备.
李宁(2331.HK) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加.
海螺水泥(0914.HK)(600585.SS) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌.
汇银家电(1280.HK) 料净利大幅下降,因受中国家电行业宏观政策影响及成本上升拖累.
5月
国泰航空(0293.HK) 预期上半年业绩"令人失望",因油价高企且环球经济动荡.
注: 1.*为新增内容.
2 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司.
3.路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完)
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红