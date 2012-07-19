〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 7月 TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. *威发国际(0765.HK) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *金蝶国际(0268.HK) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. *阳光纸业(2002.HK) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等. 中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响. 鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降. 中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈. 盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售. 台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑. 中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑. 6月 灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降. 亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌. 中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 华润水泥(1313.HK) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌. 太平洋航运(2343.HK) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备. 李宁(2331.HK) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加. 海螺水泥(0914.HK)(600585.SS) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌. 汇银家电(1280.HK) 料净利大幅下降,因受中国家电行业宏观政策影响及成本上升拖累. 5月 国泰航空(0293.HK) 预期上半年业绩"令人失望",因油价高企且环球经济动荡. 注: 1.*为新增内容. 2 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司. 3.路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完) --整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3