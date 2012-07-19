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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 18:51 BJT

〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透香港7月19日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要:


  **正面盈利警告**
  .................................................................................................
  7月
  TCL多媒体(1070.HK)              料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益.
 *威发国际(0765.HK)               料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. 
  

  **负面盈利警告**
  .................................................................................................
  7月
 *金蝶国际(0268.HK)               料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出.
 *阳光纸业(2002.HK)               预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加.
  中海发展(1138.HK)(600026.SS)    料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌.
  新疆新鑫矿业(3833.HK)           预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌.
  中国重汽(3808.HK)               料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少.
  中国国航(0753.HK)(601111.SS)    料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少.
  永晖焦煤(1733.HK)               预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加.
  TCL通讯2618.HK                料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌.
  上海石化(0338.HK)(600688.SS)    料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损.
  晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ)    预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降.
  中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)    预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失.
  东方航空(0670.HK)(600115.SS)    预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 
  中国太保(2601.HK)(601601.SS)    估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 
  金威啤酒(0124.HK)               料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升.
  南方航空(1055.HK)(600029.SS)    料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失.
  湖南有色2626.HK               将录得亏损,因主要产品价格下跌等.
  中电控股(0002.HK)               预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响.  
  鞍钢(0347.HK)(000898.SZ)        料盈转亏,因钢材价格明显下降. 
  中国动向(3818.HK)               预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈.
  盛高置地(0337.HK)               可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售.
  台泥国际(1136.HK)               料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑.
  中材股份(1893.HK)               料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑.

  6月
  灵宝黄金(3330.HK)               料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 
  山水水泥(0691.HK)               预计净利跌至少40%,受累产品售价下降.
  亚洲水泥(0743.HK)               料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌.
  中国粮油(0606.HK)               净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 
  华润水泥(1313.HK)               料净利同比显着减少,因产品价格下跌.
  太平洋航运(2343.HK)             预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备.
  李宁(2331.HK)                   料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加.
  海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)    预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌.
  汇银家电(1280.HK)               料净利大幅下降,因受中国家电行业宏观政策影响及成本上升拖累.

  5月
  国泰航空(0293.HK)               预期上半年业绩"令人失望",因油价高企且环球经济动荡.

  注: 1.*为新增内容.
      2 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司.
      3.路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完)

  --整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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