〔背景资料〕中国主要城市燃气供应商营运概况

(本文可搭配《企业并购焦点》中国燃气昔日高层可能将全身而退,北控接力全购机会大增[ID:CH0110235])
路透香港7月16日电---中国燃气(0384.HK)前高层近日减持股份,可能意味着其将全身而退,令围绕该公司的收购战再掀波澜.
经过七个月来三大股东--北控集团、英国富地石油FOOI.L以及韩国SK E&S争相增持股份,中国燃气在市场上的股份流通量已经"买少见少",故近日中国燃气前董事总经理刘明辉突然出售约1.81%的股份,令北控的持股升至20.303%,很大机会已落入北控手里.
分析师认为,中国的燃气供应市场基本由几家主要营运商割据,北控若要扩大其业务版图,从北京市的框框跳到全国其他城市,必须从并购入手,而中国燃气正好为北控提供这张入场券.北控目前透过其子公司北京控股(0392.HK)在北京市营运燃气供应业务.
以下是中国主要城市燃气公司的比较:
中国燃气 新奥能源 华润燃气 港华燃气 北京控股
(0384.HK) (2688.HK) (1193.HK) (1083.HK) (0392.HK)
市值(亿港元) 174 293 292 141 546
市盈率(倍) 15.3 13.3 14.9 14.0 13.3
管道燃气项目(个) 157 104 73 68 -
汽车加气站(座) 133 238 116 - -
天然气销售量(亿立方米) 55.6# 50.11 72.15 46.7 64.7
居民用户在销售量占比(%) 12.7 11.8 29 26 19.1
上个财年收入(亿港元) 189.3 150.7* 135.1 43.2 164.6^
上个财年净利(亿港元) 9.54 12.53* 12.00 7.09 9.65^
# 计入液化石油气的燃气销量则为57.7亿立方米
* 亿元人民币
^ 为天然气分销业务收入和净利润;北京控股尚有啤酒、水务等业务.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进