《香港报摘》--信报7月17日

* 要闻版头条:

--新地(0016.HK)联席主席郭炳江及郭炳联被正式起诉后,公司作出连串人士调动及安排,包括委任两名80后第三代出任替代董事,新地为此邀请全球基金经理召开电话会议解释情况.

* 其他:

--中国飞机租赁总裁潘浩文表示,计划在未来三年内将机队数目扩增至100架,即未来三年机队数目按年增幅必须最少逾一倍.

--国泰航空(0293.HK)6月份货运量跌幅收窄,但管理层指出,只因去年同期的表现同样疲弱,实际上货运业务并未见好转.期内货运量按年下跌5.4%至12.8万吨;跌幅较5月份大幅收窄5.2个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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