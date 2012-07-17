《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月17日

路透香港7月17日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=) 美国股市周一小跌,因美国公布6月零售销售意外下滑,为美国经济令人担忧的最新迹象,但花旗集团( C.N )公布业绩后股价上涨,限制了大盘的跌幅. 道琼工业指数.DJI收低49.88点,或0.39%,至12,727.21点;标准普尔500指数.SPX跌3.14点,或0.23%,至1,353.64点.Nasdaq指数.IXIC收低11.53点,或0.4%,至2,896.94点.[ID:nSB8551237] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 193.480 -0.90 24627 15.008 -0.48 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.980 -2.44 24308 3.096 0.21 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.400 -0.13 112345 85.944 0.28 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.580 0.50 107367 20.984 0.40 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 121.480 0.80 34739 9.423 0.24 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 86.920 -1.02 27354 6.742 0.18 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.480 -0.30 215651 67.452 0.52 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 43.810 -0.64 18663 3.398 0.24 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 12.450 -1.50 137747 9.657 -0.24 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.920 -1.97 73872 11.573 -0.58 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.810 -1.59 35482 5.393 0.43 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.520 0.95 9898 3.804 -0.94 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.220 1.47 13120 1.336 -50.53 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.500 -5.06 38860 0.233 -4.63(完) --整理 陈敏