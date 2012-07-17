《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月17日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=) 美国股市周一小跌,因美国公布6月零售销售意外下滑,为美国经济令人担忧的最新迹象,但花旗集团(C.N)公布业绩后股价上涨,限制了大盘的跌幅. 道琼工业指数.DJI收低49.88点,或0.39%,至12,727.21点;标准普尔500指数.SPX跌3.14点,或0.23%,至1,353.64点.Nasdaq指数.IXIC收低11.53点,或0.4%,至2,896.94点.[ID:nSB8551237] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 193.480 -0.90 24627 15.008 -0.48 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.980 -2.44 24308 3.096 0.21 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.400 -0.13 112345 85.944 0.28 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.580 0.50 107367 20.984 0.40 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.480 0.80 34739 9.423 0.24 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 86.920 -1.02 27354 6.742 0.18 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.480 -0.30 215651 67.452 0.52 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 43.810 -0.64 18663 3.398 0.24 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.450 -1.50 137747 9.657 -0.24 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.920 -1.97 73872 11.573 -0.58 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.810 -1.59 35482 5.393 0.43 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.520 0.95 9898 3.804 -0.94 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.220 1.47 13120 1.336 -50.53 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.500 -5.06 38860 0.233 -4.63(完) --整理 陈敏
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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