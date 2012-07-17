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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:05 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月17日

路透香港7月17日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7567港元HKD=)

  美国股市周一小跌,因美国公布6月零售销售意外下滑,为美国经济令人担忧的最新迹象,但花旗集团(C.N)公布业绩后股价上涨,限制了大盘的跌幅. 

  道琼工业指数.DJI收低49.88点,或0.39%,至12,727.21点;标准普尔500指数.SPX跌3.14点,或0.23%,至1,353.64点.Nasdaq指数.IXIC收低11.53点,或0.4%,至2,896.94点.[ID:nSB8551237]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.480   -0.90      24627            15.008      -0.48
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.980   -2.44      24308             3.096       0.21
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.400   -0.13     112345            85.944       0.28
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.580    0.50     107367            20.984       0.40
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.480    0.80      34739             9.423       0.24
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   86.920   -1.02      27354             6.742       0.18
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.480   -0.30     215651            67.452       0.52
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   43.810   -0.64      18663             3.398       0.24
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.450   -1.50     137747             9.657      -0.24
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.920   -1.97      73872            11.573      -0.58
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.810   -1.59      35482             5.393       0.43
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.520    0.95       9898             3.804      -0.94
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.220    1.47      13120             1.336     -50.53
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.500   -5.06      38860             0.233      -4.63(完)

  --整理 陈敏

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