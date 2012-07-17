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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:08 BJT

《香港重要政经日程》--7月17日-7月24日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月17日(周二)

-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.

--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.

--15:00 罗兵咸永道发表中国外资银行报告记者会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月18日(周三)

--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.

--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.

--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.

7月19日(周四)

-- 公布4-6月份失业率.

-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.

-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.

-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.

--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.

7月20日(周五)

-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.

-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.

--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.

--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.

--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.

--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.

--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.

7月23日(周一)

-- 联合集团(0373.HK)特别股东大会.

-- 联合地产(香港)(0056.HK)特别股东大会.

-- 新鸿基公司(0086.HK)特别股东大会.

-- 谢瑞麟(0417.HK)年度股东大会.

-- 越秀地产(0123.HK)特别股东大会.

--16:30 公布6月消费物价指数.

*7月24日(周二)

-- 汇隆控股(8021.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布6月外贸数据.

--11:00 元征科技(2488.HK)在深圳召开特别股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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