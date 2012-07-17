《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

* 明报:

--瑞信发表报告指,踏入7月后的两个星期,共有49间公司盈警,按年增加1.45倍.有分析员预计,余下的半个月,将仍有不少公司续敲响警钟. (B02)

--深圳市领导及前海合作区官员周一(13日)来港举行招商推介会.新世界发展(0017.HK)主席郑家纯表示有打算到前海投资约数十亿港元.他表示,初步有意在前海涉足金融及现代物流业范畴,如果开发地产,则会考虑酒店、商场这类商业性项目.(B04)

--雷士照明(2222.HK)的惠州工业区,逾2,000名员工本周继续罢工.有员工代表指来自德国施耐德的高管毫无作为,6月的订单额按年大跌六成至1亿多元人民币.雷士透过公关公司代表回覆指,公司的财务资料要待中期业绩发布.(B06)

* 星岛日报:

--受新政府换届等因素影响,发展商于上季更改用发展土地用途及支付政府补地价意欲骤降.地政总署最新统计数字,今年第二季补地价金额共涉及1.52亿港元,较首季的4.03亿港元大跌六成二,总结上半年补地价收益为5.55亿港元.(C01)

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,集团本年至今累售约2,700伙住宅单位,套现约170亿港元,有望提前达到全年300亿港元的卖楼目标.下半年还有四个新盘将陆续推出,涉及1,720伙.(C01)

* 苹果日报:

--廉政公署上周五(13日)起诉新鸿基地产(0016.HK)郭炳江及郭炳联.集团周一(16日)晚举行环球投资者会议.新地执行董事兼首席财务总监陈国威在会上重申集团具备完善的团队领导机制,12人组成的执行委员会将有效保证日常业务的平稳运作. (B02)

--金沙中国(1928.HK)宣布,公司原须于2013年4月前完成路氹(乙+水)第三地段的发展工程,而早于2月已向澳门政府申请延期并于上周五(13日)获批,新的建筑期将延至2016年4月17日.惟金沙需就此支付罚款,有关金额则未有透露.(B07)

* 东方日报:

--就涉嫌协助洗黑钱,汇控(0005.HK)(HSBA.L)高层周二(17日)出席美国参议院听证会.消息人士指,检控当局调查重点之一,是汇控员工有否在事件中扮演同谋角色,容许有可疑的资金往来美国及墨西哥两地.(B03)

--中煤能源(1898.HK)公布,6月煤炭销售量达1,422万吨,按年升41.8%,其中自产煤内销864万吨,自产煤出口8万吨均录升幅.(B04)

* 文汇报:

--证监会发表2011年度基金调查,显示本港基金管理业务的合计资产按年下跌10.4%或10,530亿港元,至90,380亿港元,但三年来的平均总值仍维持上升趋势.(B01)

--利信达(0738.HK)行政总裁刘舜慧表示,计划将未来续租的街舖,转为租商场舖位,以维持租金支出与销售收入比例在合理水平.她又指,该集团首季度3月至5月的销售表现录得增长,幅度约20%,整体同店销售有单位数升幅. (B02)

* 大公报:

--有消息指,奔驰未计画在美国和欧洲选用比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)电池,引起比亚迪股价大幅下挫.比亚迪新闻发言人林密表示,消息并不属实.奔驰与比亚迪合作非常密切,两公司共同研究的全新车更计画于今年年底上市. (B02)

--女鞋产销商千百度(1028.HK)公布,今年第二季(4月至6月),同店销售总额按年增长约9.8%.截止6月底止,集团店舖总数为1,964间,开店进度符合2012年的网点拓展计画,惟店舖销售额的增长略低于预期.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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