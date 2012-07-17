《交易视点》中国央行更注重经济结构调整,大幅放松的意愿不强--中金

路透香港7月17日电---中国国际金融公司最新发布的策略报告指出，央行对下调法定比率的矜持与6月份信贷投放量较大以及外汇占款增量恢复有关，显示其并不希望市场利率出现过快的回落，并有意将其保持在目前的通胀水平以上。

这意味着央行更注重于未来经济结构的调整，大幅放松推动经济回升的意愿不强，对债市长期的基本面有利。

**三季度CPI接近1.5%**

CPI同比三季度接近1.5%，年末回升至2.5%以上的可能性不大

CPI同比大幅回落至接近2%的水平，其中主要的贡献来自于蔬菜超季节性的下跌。非食品环比再次略高于季节性，同比没有继续下降，与劳动力成本和房价相关的服务类价格的同比出现上升，抵消了和油价相关的消费品同比下降的影响。CPI环比季节性下跌基本结束，但受去年高基数的影响，同比下跌将持续至3季度并处于1.5-2%之间，初步预测7月CPI同比降至1.6%附近。

市场对四季度通胀是否会在去年的低基数效应下出现快速回升有所担忧，我们认为CPI同比将回升至2-2.5%之间，但大幅高于2.5%的可能性不大。食品方面，我们认为同比不会出现显着回升，大致保持在目前的4%附近。

首先，猪肉的下跌大周期并未结束，而下半年即使出现阶段性的反弹，猪粮比的高点也会低于前期高点，对应的CPI猪肉同比仍是负增长。

其次，牛肉和猪肉的比值已经回到历史高位，下半年CPI牛肉同比出现补跌的可能性较大。

第三，鲜菜下半年累计涨幅预计在15%左右，和去年同期接近，同比也不会显着回升。非食品方面，PPI持续下跌使其下半年环比不太可能高于季节性，而在假定和季节性一致的情况下，同比仅小幅回升至1.8%附近。在食品同比保持在4%、非食品同比小幅回升至1.8%的情景下，年末CPI同比也仅小幅回升至2.5%附近。

**全年GDP增速同比低于8%**

下半年GDP环比有望继续改善但幅度不大，全年GDP同比将低于8%

二季度GDP环比小幅改善，但已连续三个季度的环比折年率低于8%，四季度GDP同比要回升至8%以上，三、四季度的环比平均水平需要回升至2.3%以上。

我们认为下半年GDP环比会继续改善，但幅度不大，预计在2-2.2%之间，这样GDP同比在三季度将继续回落至7.3%左右，四季度将回升至7.5-8%之间，全年累计同比将低于8%。

首先，工业企业的产成品库存依然很高，去库存压力将继续抑制工业增速的反弹。第二，外需在下半年继续恶化，出口增速有重新回落的风险。第三，下半年中央基建项目对投资的拉动无法完全抵消房地产投资增速的进一步下滑。

第四，在居民收入预期下降的情况下，消费增速难以明显回升。第五，在全年GDP增速不低于7.5%的情况下，政府将更注重结构调整，三季度政策刺激的力度很可能低于市场的预期。GDP环比增速的改善也不代表企业在下半年的盈利能力一定能够提升，所以这样的弱复苏并不支持利率的上行。

**Shibor互换利率透支未来降幅**

下半年美国是否推出QE3是债市面临的最大风险，但从上周美联储公布的会议纪要来看，仅有少数联储官员认为需要采取更多购买资产措施来刺激经济增长，加上欧元区再次降息，美元指数在未来一段时间仍将保持强势，对国内债市继续构成支撑。

央行在上周末并没有如市场预期那样下调法定准备金比率，如果本周不宣布，则本月下旬执行的可能性已不大。相对应的是，6月下旬以来，央行持续通过逆回购投放资金来缓解资金面的紧张，采用逆回购的频率和时间都超过了此前两次。逆回购虽然可以在短期内缓解流动性紧张，但无法像法定准备金比率那样能够有效的降低回购利率中枢。

我们猜测央行对下调法定比率的矜持与6月份信贷投放量较大以及外汇占款增量恢复有关，显示其并不希望市场利率出现过快的回落，并有意将其保持在目前的通胀水平以上，意味着央行更注重于未来经济结构的调整，大幅放松推动经济回升的意愿不强，对债市长期的基本面有利。

由于央行降低了基准利率但维持法定比率不变，使得近期3个月Shibor下降的速度快于回购利率，相应地在互换市场上基于Shibor的互换利率下行幅度也大于基于回购的互换利率。

基于对年内央行不会大幅降息和大幅下调法定准备金比率的判断，我们认为3个月Shibor应稳定在3-3.5%之间。目前5年期Shibor互换利率低于3%，已经透支了对未来Shibor下行幅度的预期，建议投资者构建支付5年期Shibor互换利率的头寸。(完)