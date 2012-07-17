〔港报社评〕福利措施赢来时间重建威望端赖诚信--信报7月17日

新任行政长官梁振英昨天首次出席立法会答问大会,提出房屋、增加长者生活津贴、提高长者医疗资助金额等民生政策新安排.然而,在广受关注的“僭建诚信”问题上,却避而不谈,未有及早释除公众疑虑.但延宕澄清,显然不利新政府建立施政威望,重塑与市民的信任关系.

特首首次出席答问大会,会否及早就僭建问题向议员和公众作出一些坦白交代,成为公众焦点,但特首以僭建一事已进入司法程序,不宜公开评论拒而不谈,当然无法令提出问题的议员满意,也未能解开公众满腹疑团.

新政府急于向外宣示相关的民生施政,以争取市民的支持和信任,用心良苦.四位局长随即召开记者会,介绍相关政策内容,以作配合.不过,以转移支付的福利手段,来解决房屋、人口老化、贫富悬殊等成因错综的社会问题,充其量只能治标.看深一层,在答问会中,牵涉非转移支付福利手段的中长期政策,特首的回答便显得含糊,回答内容空洞.

事到如今,短期的福利措施,只能让新政府赢取市民信任的时间,但机会稍纵即逝.从过去半个月管治风雨交加的形势看,特首梁振英尽快释除个人“诚信破产”的公众质疑,彻底履行“一次过全面交代”僭建事件的承诺,已然无法拖延,也惟有如此,才能使新特区政府尽快摆脱权威“先天失信”的政治枷锁.(A02)