《交易视点》下半年转债市场绝对回报的不确定性更大,机会成本降低--中金

路透香港7月16日电---中国国际金融公司最新发布的策略报告指出，下半年转债市场绝对回报的不确定性更大，但机会成本降低，博弈“尾部风险”的能力略优，相对配置价值提升。

报告指出，个券方面，择券空间仍有限，亟待新鲜血液。短期重点配置电力转债的同时，关注重工和中行转债下跌中买入机会。

**整体策略**

整体策略方面。总体来看，市场对转债市场的整体看法分歧不大，机会成本降低之后，关注度有所增加，但对整体回报预期不高，个券选择余地有限是共识。对债基等投资者，我们建议的投资者仓位是10-15%，个券配置方面的建议比率是：中行2-3%，国投2-3%，国电1-2%，重工从上市初期的1%增持为2%，工行、非银行大盘转债均为1%，恒丰、美丰等中小盘品种合计1%。观点的变化方面，经过近期的调整，我们更强调投资者应将关注点从波段性减持转为等待股市下跌中的低吸机会。

**大盘转债**

对大盘转债，我们整体建议控制仓位，对有安全边际的中行转债更为看好。非银行大盘转债已经达到我们给定的面值附近的价位。

在该价位下，我们不再继续坚定看空，但由于业绩风险，加上转债估值较高，我们认为看多还缺少触发剂，短期对发行人保面值不应过高期待。

**个券机会**

对重工转债，我们重申进入转股期之后，发行人将对转股价修正条款作出积极反应的判断。对于该转债在较长的时间内还是缺乏大机会的担忧，我们基本同意。但在下半年机会成本大为降低的背景下，在面值附近该转债已经值得忽略正股而介入。我们维持之前给出了“绝对价位要低”、“建仓时间要长”两个建议。

我们注意到看好电力转债已经是市场共识，无需赘述。可以预见三季度电力行业整体业绩表现将优异，政策还没有出现更为明确、力度更大的放松前提下，电力股震荡上升趋势有望延续。但是，提醒投资者不要对短期表现给予过高期待，在当前位置追涨电力转债同样需要谨慎。(完)