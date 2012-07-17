〔港报社评〕降低书价,政府应有所作为--文汇报7月17日

消委会调查发现,新学年教科书再度加价,即使部分教科书与教材分拆后,书价仍未见下调.书商以通胀、成本上升为藉口,在部分教科书分拆之后仍然加价,漠视社会感受,难免受到批评.为维护学生及家长的利益,政府应采取果断有效的措施,主导教科书的出版,改善审批制度,增加市场竞争,为减轻教科书开发成本、继而降低书价创造有利条件.

教科书是学生的必需品,书价连年上升,家长负担越来越重,不满之声日益高涨.政府要求教材与教科书分拆出售,希望通过分拆可以使本来由学校负担的教材费用,不必再转嫁到家长身上.社会亦期望分拆教材后,教科书售价能明显下调,可惜事与愿违.对于书价不降反升,书商的解释旨在将加价合理化,为家长减轻负担和企业的社会责任,在利益面前根本无关痛痒.

政府曾提出自行招标出版教科书,可惜,今年5月,当局认为招标及政府出书做法不可行,令有关计划无疾而终.其实,不少学者和业界中人指出,教科书减价未如理想,审批过严和资讯不足有密切关系.所以,政府首先要做的,就是完善教科书的送检制度,使教科书的开发成本下降,令小型书商也有可能进入市场,增加市场竞争.同时,当局应提高适用书目表透明度,如加入课本近年的价钱变动、页数及书评,书评将涵盖课本送审时在关键准则中获得较佳等级的项目,供学校在选书时参考.总之,政府应下决心采取制衡书商的措施,改变多年来家长任由书商宰割的局面.(A03)