〔港报社评〕派糖利民须适可而止,实践变革仍未见端倪--明报7月17日

特首梁振英藉首次出席立法会答问会,兑现几项竞选政纲承诺,推出包括长者生活津贴计划等民生政策措施,希望藉此稳住大局;不过,他因为寓所僭建诚信备受质疑和对维护香港核心价值的取态,仍然予人不够坦诚的感觉,梁振英必须切实改进.不少港人期望梁振英和新政府实践变革承诺,而非走单靠小恩小惠笼络民心的老路.

政府照顾弱势社群乃应有之义,不过,政府只应帮助真正有需要的贫困者,不能随民粹起舞.例如梁振英宣布设立的长者生活津贴计划,合资格长者可申领加倍生果金至2,200港元,即是说申领长者要通过资产审查,这是必需和合理安排.

至于梁振英昨日宣布的两项房屋政策,即每年容许5,000名符合白表资格人士,在居屋第二市场购买未补价居屋单位,另外政府全数资助非政府机构兴建青年宿舍,首轮目标是提供3,000个单位.梁振英的政纲,土地房屋政策是重中之重,以此为纾解社会深层次矛盾的主要手段,白表人士购未补价居屋和青年宿舍,只属梁振英整体土地房屋政策的前菜,最重要的长远增加土地供应和增建公屋,才是主菜,另外,梁振英要尽快物色恰当人选接替发展局局长,勿让相关政策蹉跎.

梁班子备受丑闻困扰,梁振英昨日仍能推出几项利民政策措施,算是有所交代,不过,他在僭建和扞卫核心价值方面,回答议员提问的说法未能使人满意.梁振英因为僭建而诚信受质疑,对他和政府所受到损害相当严重,必须尽早交代详情,否则就像一条刺,不但挥之不去,而且使得整体社会不舒服.(A02)