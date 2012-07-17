〔港报社评〕放水救火权宜计,政策杠杆待发挥--星岛日报7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
行政长官梁振英利用首赴立法会答问的场合,公布连串“派糖”措施,兑现部分竞选承诺,以及令社会不致单一聚焦在其施政团队的诚信问题,对稳住民望仍有一定作用,最重要是落实过程要做得细致,避免走样,出现反效果.
几项措施中,时间表和细节比较具体的是长者医疗券金额加倍,以及俗称“特惠生果金”的长者生活津贴,合共涉及每年超过60亿港元的额外财政承担.这符合梁振英要优先纾缓老人贫穷的理念.另一热门议题住屋,他提出每年5,000个配额,让居屋白表申请人免补地价购买二手居屋,作为新居屋计画推出前的安排,以及资助青年宿舍的全数建筑费,回应中产阶层中相对低薪一族的需求.
不过,今次政策不可能一面倒赢得掌声,有政党批评他旨在转移视线,更甚的是政策本身与部分基层市民的憧憬有距离.有福利界人士批评,由于申领长者生活津贴要经过资产入息审查,一些不愿申报入息的老人家会被摒诸门外,享受不到“额外生果金”.如何做好期望管理及疏导不满情绪,需要慎密细致的部署和安排.
今次梁振英急派糖代价相当贵.现时政府库房盈余和储备丰厚,短期不成问题,但库房承担能力并非无限,这种招数不可能多次使用,否则会变成竭泽而渔.最重要的是,社会政策应善用政府制订游戏规则的权力,发挥杠杆作用,才能有效地长期改善贫困人士生活,这方面的工作,梁特首应该把握未来几个月时间用功,在发表施政报告时交出功课.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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