〔港报社评〕放水救火权宜计,政策杠杆待发挥--星岛日报7月17日

行政长官梁振英利用首赴立法会答问的场合,公布连串“派糖”措施,兑现部分竞选承诺,以及令社会不致单一聚焦在其施政团队的诚信问题,对稳住民望仍有一定作用,最重要是落实过程要做得细致,避免走样,出现反效果.

几项措施中,时间表和细节比较具体的是长者医疗券金额加倍,以及俗称“特惠生果金”的长者生活津贴,合共涉及每年超过60亿港元的额外财政承担.这符合梁振英要优先纾缓老人贫穷的理念.另一热门议题住屋,他提出每年5,000个配额,让居屋白表申请人免补地价购买二手居屋,作为新居屋计画推出前的安排,以及资助青年宿舍的全数建筑费,回应中产阶层中相对低薪一族的需求.

不过,今次政策不可能一面倒赢得掌声,有政党批评他旨在转移视线,更甚的是政策本身与部分基层市民的憧憬有距离.有福利界人士批评,由于申领长者生活津贴要经过资产入息审查,一些不愿申报入息的老人家会被摒诸门外,享受不到“额外生果金”.如何做好期望管理及疏导不满情绪,需要慎密细致的部署和安排.

今次梁振英急派糖代价相当贵.现时政府库房盈余和储备丰厚,短期不成问题,但库房承担能力并非无限,这种招数不可能多次使用,否则会变成竭泽而渔.最重要的是,社会政策应善用政府制订游戏规则的权力,发挥杠杆作用,才能有效地长期改善贫困人士生活,这方面的工作,梁特首应该把握未来几个月时间用功,在发表施政报告时交出功课.(A06)