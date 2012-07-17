〔港报财经评论〕欧罗的坎坷命运--信报7月17日

欧罗的坎坷命运 /习广思

美股尚有反弹余力,但在温总”二度警告”经济困难情况下,港股反弹乏力之余,A股更是疲弱不堪.郭树清继续呼吁投资者坚持价值投资、长期投资,可惜眼前投资市场所有”长期”承诺纯属笑言,更可能是骗局,投资者对经济、金融前景感到悲观,绝对有理由,皆因这不只是A股的现象,而是全球投资者对股市失去信心.对于世界以至金融市场,我们本应乐观面对,但对于近几年的危机跌宕,投资者开始正视”新常态”,只要保本不再奢望高回报.上周五标普500指数作技术反弹,昨日恒指开始一度上升过百点,但A股持续下滑,加上区内气氛淡静,持续在19000点争持,收报19,121点,上升28点.大市成交额只有352亿港元,沽空比率9.47%.恒指在19,000点能否支撑得住?

投资者在低成交下,仍然轮流炒作,电力股相继公布上半年发电量,数据未见惊喜,电力股短期调整.内房股则作个别炒作,资金在部分落后内房股中押宝,部分房托经过一轮涨升后,即使公布中期业绩,投资者亦要小心股价有回吐压力.相反,有见资金流入香港电讯股,数码通(0315.HK)复牌后有力企稳,香港电讯信托(6823.HK)升3.5%,见上市后新高,电盈(0008.HK)升4.8%,突破250天线.买电讯股股市出现盈警地雷阵,开始叫人心寒.跨行业盈警潮,过完一波又一波,昨天中兴(0763.HK)、TCL通讯2618.HK、宝峰时尚(1121.HK)、皇朝家俬(1198.HK)股价因盈警而急挫,每家公司都各有前因.理士(0842.HK)上周发盈警,再传出肇庆电池厂被要求停产整治.投资者要避开这些企业地雷,谈何容易?这些盈警股,由工业、消费,到过气政策受惠股,就算有大户基金持货也不是信心保证,中投至今仍持有宝峰时尚近8.5%股权.这些盈警股,均反映中资企业面对的众多问题,海外订单及汇兑损失,低档产品在经济下跌周期失去议价能力,行业产能过剩,政策转向等等,投资者要避地雷,是高难度,故减少持股,或买已发布盈警的公司,安心程度应会稍高.

《巴隆氏》以”欧罗的命运”为题,分析欧罗兑美元跌至1算的可能性.凭杂志过去的往绩,当然有人即时采取”逆向思维”,反其道而行押注欧罗反弹回升.然而,欧罗跌至1算并非新鲜事情,FX Concepts主席John Taylor则一直坚持这观点,文章论点主要讨论的是指欧债危机重重,一方面要削赤紧缩开支,另一方面想要刺激增长.同时间,央行狂印银纸的想法,却处处有阻挠.最终欧洲要重新提高经济竞争力,尤其是抵销部分国家的低下生产力,欧洲需要一个弱势货币.(B02)

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欧罗见底讯号看1.22关 /苏子

某美资大行指出,目前欧罗兑美元的价值被低估,未来12个月料会自现水平大幅回升至1.40水平.如果这美资大行的预期正确,那只不过是反映欧罗兑美元仍未能摆脱大型上落市的走势模式.如稍后欧罗兑美元一直未见进一步跌穿1.20心理关口,那汇价在未来12个月逐步回升至1.40水平的可能性便不容抹煞了.上周四欧罗兑美元曾低见1.2165水平,最后在1.22水平收市,翌日汇价再度考验上日的1.2165低位.不过,汇价略为跌破5点子,至1.2160水平便旋即止跌回升,并且更自此低位强力反弹接近100点子,最后在1.2245水平收市,反映汇价在1.2160水平附近已获得甚佳的承接力.短期内,只要欧罗兑美元未见再度下破上周五的1.2160低位,并且有力升回10天SMA阻力以上波动及收市,料汇价将会进一步造好,并有望正式摆脱已持续多时的一浪低于一浪走势模式.

目前市场上绝大部分看淡欧罗兑美元后市的投资者,均在观察汇价稍后有否足够动力下试至1.20这个非常瞩目的关键支持位.如欧罗兑美元在未来一两天一直未见下探上周五的1.2160低位,并朝着1.20心理关口迈进,估计不少持有欧罗兑美元短仓的投资者或会先行计数平仓,而在持续增加的平仓买盘的压力所推波助澜下,相信后市欧罗兑美元将不难正式摆脱目前疲莫能兴的走势,随后将会朝着1.30心理关口迈进.简言之,稍后若看见欧罗兑美元出现不跌反升的走势,并显着升回10天SMA阻力以上波动及收市的话,投资者便不宜再看淡欧罗兑美元的走势了.

欧罗兑美元在欧债危机爆发初期,曾一度下破1.20心理关口.不过,随着欧债危机愈演愈烈,欧罗兑美元反而出现令不少看淡的投资者感到难以理解的抗跌能力,一直未能再穿1.20关口.欧罗兑美元这种令人费解的抗跌能力仍未失去,若然稍后欧罗兑美元可以在现水平正式止跌回升,欧罗兑美元出现绝地大反弹,并升至1.30心理关口以上波动的机会甚高.欧罗兑美元处于1.2190水平,已自昨天亚洲市的1.2260高位明显回落.如昨晚欧罗兑美元未见承接欧洲市开始转弱的走势,进一步下破上周五的1.2160低位,反而可以升回1.22关口以上,甚至突破昨天亚洲早市所造的1.2260高位收市,这已是一个短期见底回升的强烈讯号.(B08)