〔港报财经评论〕大市真沉闷,等政策指引--经济日报7月17日

大市真沉闷,等政策指引 /林瑞芬

鱼缸闷气沉沉,大市昨交投352.8亿港元,连沽空都缩至33亿港元,恒指升28点至19121收市.但国指微跌18点至9,218收市.闷势在等候伯老讲话指引,更重要在等候A股何时跌势喘定,何时再连环出政策稳增长.本周二及周三,美国联储局主席伯南克将在国会就经济与货币展望发表讲话,市场希望得到QE3的蛛丝马迹.不过,以往伯老在国会讲话的指引性不大,通常是重复之前观点.对美国货币政策的关键启示,还是有待7月31日-8月1日美联储局议息会议以至8月底召开的Jackson Hole论坛.欧债问题仍然是一个胶着状态,有心者希望利用冲击意大利债市来制造欧元制度的危机,但上周五意大利债券拍卖结果表现反映,奸计暂未得逞.惟有心者机会仍在,至少有两点,围绕西班牙业救助方案的不确定性.此外,德国宪法法院要待9月12日才有对欧元区永久纾困基金和欧洲财政协议的裁决公布.

说回上周五美股的反弹都几强劲,三大大市指标涨1.5%-1.6%,有指是挟空仓的开始.据纽约证交所数据显示,沽空仓升至可交易股票量的5.35%,超过了去年9月15日创下的5.28%高位,监古知今,去年9月15日后,标准普尔500指数成分股中沽空最劲的25只股票上涨了21%,而纽约股市连续五个月反弹.标准普尔500指数技术走势显示,短期在上落中,暂无太大方向可言.惟4年一度的美国总统选举,或对股市及选举结果产生启示.有研究指如现任总统连任,美股的跌势最迟于8月终止,9月开始回升的话,现任总统竞选连任的机会高,如2004年.相反,若发现美股跌势持续越8月,那竞选连任失败的机会高,如2000年.假如奥马巴想连任,借助联储局在最后关键配合出手不为奇,伯老现在可能要谂计如何体面地助一把.

美股相对稳的大形势还在,但A股的低迷势持续,仍最不利港股买卖气氛.经济低迷,企业利润削薄是事实.据国家财政部数据显示,上半年国有企业营收及应交税费按年仍保持增长,但由于成本费用升幅高于收入升幅,导致实现利润续降.首6个月国企累计实现利润总额10,203.8亿元人民币,按年续跌11.6%,但单计6月利润,较5月升20.6%,跌势停止,利好.虽如此,正当市场愿意接受中国内地二季度宏观经济将近触底部时,温总泼个冷水,在最近调研指出当前经济还没有形成稳定回升势头,经济困难可能还会持续一段时间.(003)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

国企频盈警,指数试8,000 /余少文

A、H股昨日齐齐偏软,中资股成交额更缩减至三周来最少.中资股踏入七月,盈警发报停不了,盈警行业范围大,预期上半年业绩会继续制约国企指数走势,始终要等中国出手稳定经济.中国内地股市结束三连升走势,国企指数昨日亦跌18点或0.2%,收9,218点,成交额降至过去三星期以来最少,仍有30%主板H股逆市上升,但都是一些三、四线股份为主,内银股经过早前急跌后暂喘定下来.至于红筹指数跌2点,收3,755点,成交额只有28亿港元.一直憧憬的A股,第二季表现虽转弱,但上半年还录得升幅,惟踏入7月逆转.上证综合指数连续一周低于去年收市2,199点,是中国内地三个主要指数中首个今年录得跌幅指数,颇大机会跌穿今年低位2,132点.届时沪深300指数和深证成分指数也有机会逆转今年升幅,会加大偏弱的国指的压力,尤其中兴通迅(0763.HK)发盈警后,昨日股价急跌16%,收10.46港元,是跌幅最大H股,反映市场焦点开始转移到上半年业绩身上.

其实,踏入7月,已有11只H股发出盈警,期内没有发出盈喜H股,在印象中是少见现象,尤其盈警股范围颇为广泛,除了中兴的电讯设备股外,亦包括航空、化工、钢铁、纸业、矿产等股份,估计陆续会有H股发盈警,相反发盈喜的股份会有限,颇大机会是电力股,因为是首季盈利录得50%以上或亏转盈的唯一行业,只是电力股去年第二季盈利已显着回升,在去年基数相对提高下,也会制约电力股今年上半年盈利升幅.至于首季业绩表现方面,约88家H股披露业绩,约60%盈利倒退或亏损,以百分比计算,相比2008年金融海啸当年,只有57%H股盈利倒退或亏损,似乎今年情况较当年更恶劣.因为当年仍有内银股支撑大局,但内银股今年首季盈利增长已放缓,预期放缓情况在第二季会持续下去,股价近期持续下挫可谓在反映盈利放缓问题,几时反映完毕,只有天知道.

惟另一令人失望行业或是保险股,因为首季业绩受惠A股回升,但A股第二季表现令人失望,差不多只能原地踏步,中国太保(2601.HK)已发出盈警,似乎对中国人寿(2628.HK)、中国平保(2318.HK)、新华保险(1336.HK)等第二季业绩不能抱有太大期望.(010)