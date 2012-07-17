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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 09:33 BJT

〔香港股市〕恒指小幅开高,受大型中资石油股及金融股升势提振

路透香港7月17日电---香港股市周二开盘上涨,大型中资石油股及金融股为对大盘提振较大的类股之一.

恒生指数.HSI开盘上涨0.19%,报19,156.96点.恒生国企指数.HSCE开盘上扬0.44%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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