中国央行今年在短时间内"稳准狠"地推出了一系列的汇率和利率市场化改革,但一些陈规陋习却阻碍了这些政策的效果发挥,以下的四宗"最"还有待解决.

最严峻的挑战:必须尽快设立具有约束力的通胀目标制.最紧迫的事:必须尽快设立市场认可的指标利率.最现实的制约:废除存贷比不能超过75%的制约.最必然的创新:尽快放开对银行业综合化经营所做的限制.

欲浏览这篇《热点聚焦》的简体版PDF,请点选:

here Glass Ceiling of China's Push for Financial Reforms -- SC.pdf

欲浏览这篇《热点聚焦》的繁体版PDF,请点选:

here Glass Ceiling of China's Push for Financial Reforms -- TC.pdf