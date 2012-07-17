〔香港金融〕正研究美国参议院对汇控的报告是否有任何事宜影响--金管局

路透香港7月17日电---香港金管局周二表示,香港的认可机构必须严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金融机构)条例》及指引,当局正研究美国参议院常务调查小组委员会的报告,是否有任何事宜会对香港有影响,但不会评论个别银行事宜.

美国参议院周一发布一份措辞严厉的报告,指汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公司文化受到"深度污染腐蚀",帮助客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球最危险最隐秘的角落转移影子资金.[ID:nSB1670492]

金管局发言人在一份书面声明中称,香港跟其他主要的国际金融中心一样,是财务行动特别组织的成员之一,并按照相关的国际标准,就打击洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度.

"我们正研究美国参议院常务调查小组委员会的报告,是否有任何事宜会对本港有影响."发言人称.

金管局表示,透过现场审查,审视认可机构有否遵守反洗钱法例和监管的要求.一般来说,金管局在认可机构进行反洗钱的现场审查中,已涵盖了美国参议院小组委员会报告内所提及的事项.

认可机构是指根据《银行业条例》获认可经营接受存款业务的机构,包括银行、有限制牌照银行及接受存款公司,认可机构受到金管局的监管.(完)