〔香港金融〕正研究美国参议院对汇控的报告是否有任何事宜影响--金管局

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月17日电---香港金管局周二表示,香港的认可机构必须严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金融机构)条例》及指引,当局正研究美国参议院常务调查小组委员会的报告,是否有任何事宜会对香港有影响,但不会评论个别银行事宜.
美国参议院周一发布一份措辞严厉的报告,指汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公司文化受到"深度污染腐蚀",帮助客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球最危险最隐秘的角落转移影子资金.[ID:nSB1670492]
金管局发言人在一份书面声明中称,香港跟其他主要的国际金融中心一样,是财务行动特别组织的成员之一,并按照相关的国际标准,就打击洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度.
"我们正研究美国参议院常务调查小组委员会的报告,是否有任何事宜会对本港有影响."发言人称.
金管局表示,透过现场审查,审视认可机构有否遵守反洗钱法例和监管的要求.一般来说,金管局在认可机构进行反洗钱的现场审查中,已涵盖了美国参议院小组委员会报告内所提及的事项.
认可机构是指根据《银行业条例》获认可经营接受存款业务的机构,包括银行、有限制牌照银行及接受存款公司,认可机构受到金管局的监管.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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