〔香港个股〕中国建筑国际配售高至2.01亿美元股份--销售文件

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
路透香港7月17日电---据路透周二获得的销售文件显示,香港建筑工程商--中国建筑国际(3311.HK)以先旧后新方式,在市场上配售高至2.01亿美元的股份.
销售文件显示,中国建筑国际按每股7.57-7.81港元,配售2亿股股份,筹资15.1-15.6亿港元,主要用于一般营运用途,包括扩展其中国内地的业务.
配售价较该股周二收盘价8.4港元,折让7.0-9.9%.该股今天收跌0.83%.
花旗(C.N)及法国巴黎(BNPP.PA)负责是次配售安排.(完)
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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 林高丽
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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