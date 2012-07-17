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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 17:55 BJT

〔香港个股〕中国建筑国际配售高至2.01亿美元股份--销售文件

路透香港7月17日电---据路透周二获得的销售文件显示,香港建筑工程商--中国建筑国际(3311.HK)以先旧后新方式,在市场上配售高至2.01亿美元的股份.

销售文件显示,中国建筑国际按每股7.57-7.81港元,配售2亿股股份,筹资15.1-15.6亿港元,主要用于一般营运用途,包括扩展其中国内地的业务.

配售价较该股周二收盘价8.4港元,折让7.0-9.9%.该股今天收跌0.83%.

花旗(C.N)及法国巴黎(BNPP.PA)负责是次配售安排.(完)

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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 林高丽

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