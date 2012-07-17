〔香港航空〕香港空运货站料今年处理货量或录得温和年度增长

路透香港7月17日电---处理本地超过七成空运货物的香港空运货站(HACTL)周二公布,今年第二季的出口及转口货量均高于去年同期,按增长趋势,今年全年处理货量或会重拾温和的年度增长.

香港空运货站表示,上半年的总处货量按年略微下调至132.55万公吨;但4-6月的出口及转口处货量均较去年同期为高.其中上半年出口往发展中市场,如中东及东南亚地区的货量录得强劲增长,分别按年上升10.4%和13.4%.转口货运继续成为其业务发展中最强健一环,6月份的转口处货量为55,655公吨,与去年12月月及今年3月的转口处货量纪录相近.

"我们的整体处货量表现之增长趋势持续,2012年的表现似乎让我们再次重拾温和的年度增长."香港空运货站执行董事陈健瑜表示.

"总括而言,2012年的处货表现比我们想像中好,亦比市场上很多人的预测为佳."陈健瑜说,香港作为区内转口中心的角色日趋重要,亦明显地填补了因近期进出中国内地的货量不稳所带来的货量损失.

香港空运货站2011年全年的处货量约为272万公吨,按年下跌6.2%.(完)