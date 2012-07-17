〔香港航空〕香港空运货站料今年处理货量或录得温和年度增长

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月17日电---处理本地超过七成空运货物的香港空运货站(HACTL)周二公布,今年第二季的出口及转口货量均高于去年同期,按增长趋势,今年全年处理货量或会重拾温和的年度增长.
香港空运货站表示,上半年的总处货量按年略微下调至132.55万公吨;但4-6月的出口及转口处货量均较去年同期为高.其中上半年出口往发展中市场,如中东及东南亚地区的货量录得强劲增长,分别按年上升10.4%和13.4%.转口货运继续成为其业务发展中最强健一环,6月份的转口处货量为55,655公吨,与去年12月月及今年3月的转口处货量纪录相近.
"我们的整体处货量表现之增长趋势持续,2012年的表现似乎让我们再次重拾温和的年度增长."香港空运货站执行董事陈健瑜表示.
"总括而言,2012年的处货表现比我们想像中好,亦比市场上很多人的预测为佳."陈健瑜说,香港作为区内转口中心的角色日趋重要,亦明显地填补了因近期进出中国内地的货量不稳所带来的货量损失.
香港空运货站2011年全年的处货量约为272万公吨,按年下跌6.2%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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