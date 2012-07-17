〔香港个股〕阳光房地产基金撤回招标出售四项物业的建议

路透香港7月17日电---阳光房地产投资信托基金(0435.HK)周二称,此前公开招标出售的四项物业,其中两项未获任何投标;在考虑所接获的投标价及评估相关因素后,决定全数撤回该四项物业的招标出售建议.

由恒基地产(0012.HK)全资附属公司任管理人的阳光房地产基金,原拟招标出售四项非核心物业,所得款项将用于偿还贷款,及为未来投资机遇提供资金.招标已于7月6日结束.

阳光房地产基金表示,其中两项物业耀星华庭物业及港逸轩物业均有接获数份投标,而新辉及裕辉商业中心物业则未有接获任何投标.

就购入耀星华庭物业所接获之最高投标价格远高于从总估值师获取于6月底之估值;而就购入港逸轩物业所接获之投标价格,则轻微低于从总估值师获取于6月底的估值.

"董事长会认为该等投标价格未能达致出售相关物业之合理水平.董事会决定不接纳任何投标,并撤回透过公开招标出售四项物业之建议."声明称.

不过,阳光房地产基金表示,不排除接获有兴趣的买家提出要约以购入四项物业之其中一项或多项之可能性.

阳光房地产基金周二收高1.13%,报2.69港元.(完)

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