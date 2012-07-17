〔离岸人民币〕中国银行发行10亿元三年期点心债,息率为3.1%

路透香港7月18日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)完成在香港发行10亿元三年期人民币债券,息率为3.1%.

是次发行共录得超过22亿元人民币申购量.该笔债券将于7月24日在港交所挂牌上市.

本次债券发行的联席牵头行和簿记行为中银香港(2388.HK)和中银国际.

中国银行为首批赴港发行人民币债券的内地金融机构,自2007年以来,已在港发行人民币债券120亿元.(完)