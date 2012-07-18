《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

* 明报:

--继长实(0001.HK)今年迄今已售逾2,700伙,套现逾170亿港元而暂成今年的卖楼王后,信置(0083.HK)同期亦售出1,431伙,套现139亿港元(连同合作项目)而紧贴其后,除属今年至今卖楼成绩第二佳发展商外,亦比去年全年录得逾111亿港元套现额超出25%.(B01)

* 星岛日报:

--立法会早前通过修订"公司条例",失责的核数师或须面对刑事检控.香港会计师公会行政总裁丁伟铨表示,将尽快向会员发工作指引,以免误堕法网.(B04)

--腾讯(0700.HK)开放平台部总经理林松涛表示,期望腾讯整个开放平台分派予程式开发商的分成收入,今年可达超过10亿元人民币水平. (B05)

* 苹果日报:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华继上周在内部发表道歉声明后,周二(17日)再透过内部短片表示,对今次事件(集团牵涉毒犯及恐怖分子洗黑钱活动)感到震惊,并承诺会杜绝同类错误今后再发生. (B03)

--中海发展(1138.HK)公布,已获中国证监会批准公开发行面值不超过50亿元人民币的公司债券. (B07)

--中国旺旺控股(0151.HK)其中一个最大的湖南长沙工厂前日(16日)发生火警. 公司强调受损毁的只有包装厂内储存原料的仓库,并属公司投保范围内,料对财务无重大影响. 但该厂需暂时停工,旺旺考虑把产线调配至其他工厂进行. (B07)

* 东方日报:

--建业地产(0832.HK)宣布,透过旗下建业住宅集团南阳置业,成功投得4幅位于河南省南阳市的土地使用权.南阳市土地收购的总收购价约为3.12亿元人民币.(B05)

--中远太平洋(1199.HK)公布,6月份集装箱码头吞吐量为474万个标箱,按年升10.6%.累计今年上半年,该公司整体吞吐量按年升10.8%,达2,424万个标箱.(B05)

--永晖焦煤(1733.HK)发盈警,预期截至今年6月底止半年将由盈转亏,主要原因是中国的焦煤需求及价格下跌等因素所致.(B08)

* 文汇报:

--日本第二大弹珠机商Dynam如期于本月24日(下周二)起招股.据销售文件指,该公司拟发行1.12亿新股,占扩大后股本15.1%,其中10%为公开发售,招股价介乎14至16港元,集资15.7亿至17.9亿港元.(B01)

--华夏医疗(8143.HK)公布,公司建议分拆集团之药物批发及分销业务以及药物零售连锁店业务,以介绍方式于联交所主板独立上市.集团正考虑就建议分拆向合资格股东派发特别股息,有关特别股息将以实物分派方式,派发分拆业务的新上市公司股份.(B01)

--港铁(0066.HK)宣布,根据国家发改委的批覆,其子公司港铁杭州一号线投资有限公司与杭州市地铁集团公司的子公司签订合作合约,拟设立特许经营公司,以公私合营模式参与投资及营运杭州地铁一号线,特许经营期25年,项目总投资额为约220亿元人民币.(B02)

* 大公报:

--罗兵咸永道公布的一份调查报告披露,外资银行去年总利润较2010年翻了一倍至167.3亿元人民币,加上人民币国际化及利率市场化的机遇,预测至2015年其利润年增长率仍将维持在20%或以上.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]