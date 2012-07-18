〔港报财经评论〕三一时刻经济缩影--信报7月18日

三一时刻经济缩影/ 习广思

投资者对QE"放水"死心不息,再被看好的投资者用作炒作藉口,却居然受落.大抵是因市场无新事,欧洲风暴刚完,中国数据刚出,成交淡静,市场苦无好消息刺激,令如此一个憧憬仍然大派用场.然而,贝南奇这颗子弹岂会如此容易发出?憧憬归憧憬,炒作归炒作,港股板块轮流炒现象是愈来愈鲜明."本地姜"代替中资股续受资金追捧,也是更为明显.盈警春江鸭乍现港股藉贝南奇炒上,看好的投资者目标尽在指数蓝筹股.恒指开市后逐步攀升,最高曾见19,479点,收市报19,455点,上升333点,大市成交额426亿港元,沽空比率9.21%.上周四看淡的投资者杀牛至19,000点后,恒指下跌压力暂时喘息,昨日这一挟,以香港地产股为主,配合国寿(2628.HK)等保险股回暖,加上油股、内银股谷底反弹.

但事实上,大市反弹质素相当有限,多只股份跌幅不小,主要集中在盈警股份,意味着紧接下来的日子,公司盈利前景仍然困扰着港股.大行分析员终于正视企业盈利下滑的因素,高盛预期在其覆盖的多间中资公司当中,将有超过半数公司盈利低于预期,跨行业包括资源、消费、保险股,部分公司中期业绩或有惊喜,包括电力股、建材股.准不准不重要,重点是分析员开始拿盈利作理由,中资股将进入新一轮盈利下调周期.事实上,公司盈警满布地雷阵,但昨日国美(0493.HK)、新华人寿(1336.HK)股价在没有盈警的情况下仍然急挫,中升(0881.HK)在大摩高唱"快扭转劣势"下股价急跌.在业绩期前,出现如此不寻常跌幅恐怕是凶多吉少,虽然大部分公司进入Blackout Period,但公司业绩好坏,基金或多或少总会收到风声,急跌"春江鸭效应"变相盈警.

新政府"79亿挽管治危机",免补地价买卖二手居屋的措施,进一步证明新政府没意思推出"改革式"政策以降低楼价,地产股政策风险进一步消除,加上近期各大发展商积极推盘,落后股长实(0001.HK)升穿250天线.多只房托股依然值得留意,周五公布业绩的置富(0778.HK)将甚具启示性,而长期落后的冠君(2778.HK)亦挑战250天线,电讯类高息股仍然可取.中国在3月两会后提出"弃八",与其说是增长目标,不如说是领导人的新思维,意味着中国正式跟过去十年来基建投资、地产繁荣及出口增长的黄金时代正式讲再见.对于眼前既长且痛的转型时期,瑞信亚太区首席经济师陶冬打了一个比喻非常贴切,"做头按摩不像起机场,要用大量钢铁".换言之,中国决定进行"经济转型",中国经济将无可避免地承受阵痛.(B02)

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慎防欧罗升势昙花一现/ 苏子

欧罗兑美元如所料般,前晚在跌不破上周五的1.216低位后便掉头回升,前晚汇价自欧洲市早段的1.2173低位强力反弹至1.229高位,最后在1.227水平收市,此收市价略为高于前天亚洲市的1.226高位,这反映欧罗兑美元的恶劣技术走势正在明显改善.昨天亚洲市欧罗兑美元略为回落至1.2262低位后,便再展升浪.而前天亚洲市所造的1.226高位已成为汇价目前回落时的重要支持位,短期内可说是不容有失,一旦显着失守,小心汇价自前晚开始的强力反弹浪有可能只是昙花一现,随后将再考验上周五所造的1.216低位.留意昨天亚洲市欧罗兑美元虽然可以稳守在前天亚洲市的1.226高位以上,并且突破前晚的1.229高位及10天SMA的1.2302阻力,可惜破位后仅高见1.2315便乏力再升,汇价未能顺势挑战上周二所造的1.2333高位,表现令不少看好的投资者大感失望.

此外,欧罗兑美元在触及上述的1.2315高位后,欧罗兑澳元的走势便开始转弱,并自1.1982高位回落至1.1918水平才能回稳过来.昨天亚洲市欧罗兑澳元未能在欧罗兑美元突破前天的1.229高位后,顺势升至1.2心理关口以上,反映欧罗本身暂时仍欠缺单边上升的动力.因此,昨晚欧罗兑澳元若继续在低位徘徊并且低收.同时欧罗兑美元亦未能进一步升至10天SMA阻力以上波动,最后更跌回本周初亚洲市的1.226高位以下收市的话,那便要小心这两天欧罗兑美元自1.216低位的反弹浪或已告一段落,随后汇价将有较高机会下破上周五的1.216低位并进一步往下寻底.

至于昨晚欧罗兑美元最终能否升至10天SMA阻力以上波动及收市,使技术走势可以进一步好转,那便要看昨晚联储局主席贝南奇在参议院金融委员会提交的半年一次的《货币政策国会报告》,以及作证时有否关于启动QE3措施的线索.近日美元走势转弱的原因与市场期待联储局将有新一轮”放水”措施有关,故一旦贝南奇在国会的作证后,令市场对QE3措施的憧憬再次落空的话,相信美元将再次出现新一轮上升浪,而欧罗兑美元在美元以单边市上升的大前提下,预料下破上周五的1.216低位已肯定成为定局,问题只是汇价在跌破此低位支持后,会否以单边市形式一举下破1.2心理关口,继续考验前年6月的1.1874低位而已.简而言之,如昨晚美国市欧罗兑美元乏力升破10天SMA阻力,并且可以完全抹去最近两个交易天的所有升幅,以及出现低收的情况,那便要有心理准备稍后汇价下破1.2心理关口的可能性将大幅提高.(B07)