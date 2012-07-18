〔港报财经评论〕升破二万点,方言转势--经济日报7月18日

升破二万,方言转势/ 林瑞芬

港股昨轻微高开后突弹升,在香港地产股及内险股领导升市下,最后收报19,455,升333点.国指亦升161点,收报9,380,大市成交额426.8亿港元.塘水滚塘鱼,恒指配合成交企20,000上,方言转势.上周六指出美汇指数短期技术上启示升势放缓,有利港股回稳.技术上,恒指昨日弹番几百点上来不算太意外,后市要造成市场意外,就需要配合成交额有效突破20,000,不然,闷气未言消,支持为18,800-19,000,向上就要逐级试探,短线阻力轨近19,600,破之探19,800,技术转势则要破20,000.

见欧元跌势暂喘,欧猪国高债压力未激化.西班牙昨拍卖35.6亿欧元中短期国债,较预期最高目标35亿欧元高,其中,1年期国债平均孳息为3.918%,较上月19日的5.074%下跌.但该国经济部长提出警告,欧洲债券市场仍未正常运转.欧元区财长将于本周五进行电话会议,讨论西班牙的紧急援助条款,以协助该国银行业重组资本.投资者对安全及有风险欧元区债券爱恶分明,西、意债息高,德、法债息低,难长期承受发债成本高,但这时市场定价,无有形政治之手介入难解决.欧债问题胶着,美国又点？股神巴菲特上周表示美国经济正减速、大行高盛及德银分析师又下调美国的经济增长预测后,新近有"债王"之称的格罗斯亦表示,美国正临衰退.此等预言,似为美国再放宽货币政策而开路,就算格老暂无暗示,未言放下未来联储局刺激经济之手会伸之憧憬.

说回港股,香港地产股长实(0001.HK)昨弹升4.2%至100.8港元收市,其他如恒地(0012.HK)、恒隆地产(0101.HK)、新世界发展(0017.HK)及信置(0083.HK)等涨2.07%-3.5%.月来已观察其强势及在本文曾剖析过原因,不再详述.有香港地产股支撑,加上,内险股强势,两类股正好力抵内银股疲弱之伤.在外围欧债如只是胶着状态,而未是时候恶化下,投资者好容易对号入座逐强避弱.蓝筹的强弱势分明,但其他二、三线股就较模糊,尤其目前陷盈警地雷阵,且见发盈警的股只被质沽压顽强,跌10%已是少,动辄跌20-30%回应已预知的盈警,可见造淡者"食"力,轻易地顺势沽空来赚钱.(003)

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保费已回升,内险不悲观/ 余少文

大市反弹,惟反覆调整格局不变,维持低吸看法.保险股次季业绩难令人有憧憬,惟保费回升以及市场普遍预期中国会陆续出招拯救经济,相信A股下半年可望靠稳甚至乎回升,保险股不用过于悲观.A股昨日靠稳,国企指数升161点或1.8%,收9,380点,成交额回升至104亿港元,但只有56%主板股可以随大市走高,升市主要由金融股领涨.至于红筹升47点或1.3%,收3,803点,成交额约35亿港元,内房股再成为领涨功臣.只是认为大市调整应未结束,除了会继续在9,000点整固外,也有机会下试8,000点,故大市虽反弹,也不用急于入市.昨日提及国企盈警频发,是大市继续寻底的藉口,再加上A股踏入第二季至今的表现也是每况愈下,也是国指弱于恒生指数原因之一,亦令中国太保(2601.HK)发出盈警,预期上半年盈利会下跌55%左右,以及A股第二季差不多原地踏步下,担心其他保险股第二季业绩难令人有憧憬.

太保表示上半年盈利料同比下跌55%,即今年上半年盈利约26.1亿元人民币,惟其首季盈利只有6.5亿元人民币,是四大保险股盈利最少,但计入26.1亿元人民币半年预期盈利后,第二季盈利可达19.6亿元人民币,虽不及去年第二季的24亿元人民币,但对比去年第三、四季的12亿和13亿元人民币盈利,实际是太保盈利在改善中,基本面并没有恶化.然而,A股第二季确实是原地踏步,始终会影响保险股的第二季盈利表现,尤其中国人寿(2628.HK)首季盈利高达56亿元人民币,第二季能否保持首季水准,以及中国平保(2318.HK)的银行业务会否受行业盈利放缓影响,都有其不确定性.至于新华保险(1336.HK)的H股基石投资者的2.1亿股H股在6月中已解冻,加上中金、野村等持有的H股以及不少A股投资者的股份也会在12月中解禁,故新华保险H股和A股未来半年会面对一定程度的压力.

不过,对保险股整体而言是乐观,因为保险股股价由2月开始回落至6月初见底,走势跟国指相若,但6月初开始则呈相反走势,国指现反覆,较6月初低位9301点仍有不足1%升幅,而保险股昨日收市价较6月初低位,升幅介乎3%-27%.如撇除面对策略性股东减持压力的新华,升幅上调至17%-27%不等,太保和国寿升幅分别为25%和27%,可谓是强势国企中的强势股,随时会成为大市下半年回升的火车头.(010)