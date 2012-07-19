《香港报摘》--经济日报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--政府正从多个渠道增加土地供应.据了解,除早前提高新界东北新发展区地积比率外,亦研究放宽市区土地的地积比率,一些将列入勾地表内的地皮会先行,以便短期增加供应,并令市区及新界楼价两极化问题不致进一步恶化.
* 其他:
--市传南方东英资产管理、易方达资产(香港)、嘉实国际资产管理所申请的RQFII(人民币合格境外机构投资者)A股ETF产品将会陆续于未来三个月获证监会逐一批准面世,平均一个月一只.
--雷士照明(2222.HK)股东内讧愈演愈烈,董事会在员工、供应商、经销商联合罢工要挟下,公布考虑创始人吴长江复任董事长的要求.但公司中午发通告表明拟于昨午复牌后,在不足一小时内又决定继续停牌,未知是否反映董事局内成员仍在角力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3