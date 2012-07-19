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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报7月19日

* 要闻版头条:

--政府正从多个渠道增加土地供应.据了解,除早前提高新界东北新发展区地积比率外,亦研究放宽市区土地的地积比率,一些将列入勾地表内的地皮会先行,以便短期增加供应,并令市区及新界楼价两极化问题不致进一步恶化.

* 其他:

--市传南方东英资产管理、易方达资产(香港)、嘉实国际资产管理所申请的RQFII(人民币合格境外机构投资者)A股ETF产品将会陆续于未来三个月获证监会逐一批准面世,平均一个月一只.

--雷士照明(2222.HK)股东内讧愈演愈烈,董事会在员工、供应商、经销商联合罢工要挟下,公布考虑创始人吴长江复任董事长的要求.但公司中午发通告表明拟于昨午复牌后,在不足一小时内又决定继续停牌,未知是否反映董事局内成员仍在角力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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