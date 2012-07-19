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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:17 BJT

《香港报摘》--信报7月19日

* 要闻版头条:

--英国监管当局就银行涉嫌操纵伦敦银行同业拆息(Libor)进行调查,引起全球关注,多个金融市场如南韩、日本及新加坡均检讨当地拆息厘定机制,香港银行公会亦主动对香港银行同业拆息(Hibor)的厘定机制和管理架构进行检讨.

* 其他:

--中港两地近年通胀急升,企业经营成本愈见加剧,不少餐饮业为逆市求存以及扩张营业,纷纷走上挂牌集资之路,而茶餐厅翠华集团也不例外.据市场消息指,该公司早在上周已正式入纸港交所,申请年底上市,拟集资约1亿美元.

--361度(1361.HK)公布今年第二季同店销售增长5.1%,渠道存贷比率为4.3倍.公司表示,第二季市场持续疲弱,服装需求下跌,加上品牌竞争激烈须打折促销.但2013年春季和夏季订货会的零售商反应良好,公司将继续控制营运成本,集中投资在产品创新和品牌推广之上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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