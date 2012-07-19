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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月19日

路透香港7月19日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.756港元HKD=)

  美国股市周三收涨,标普500指数触及5月初来的最高水平,因诸如英特尔(INTC.O)和霍尼韦尔(HON.N)等经济晴雨表企业公布的获利打消了对企业盈利骤降的忧虑. 

  道琼工业指数.DJI收高103.16点,或0.81%,至12,908.70点;标准普尔500指数.SPX上升9.11点,或0.67%,至1,372.78点.Nasdaq指数.IXIC收升32.56点,或1.12%,至2,942.60点.[ID:nSB8552781]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.720   -0.71      27201            15.568       1.35
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.040   -0.89      17222             3.115       1.13
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.860    0.23     223215            86.650       0.46
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.780   -1.23     116824            21.603       0.71
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.090   -0.35      85245             9.624       1.31
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.210   -0.46      19148             6.842       0.61
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.730   -1.27     420265            66.283      -0.40
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   44.180   -0.29      21305             3.427       1.08
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.310   -2.99     607254             9.548       0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.780   -2.57      37893            11.463       0.73
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.000    1.61      86850             5.623      -0.48
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.790    0.61      11166             3.845      -0.12
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.190   -1.77      25943             1.333     -50.62
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.540    1.32      20200             0.239      -0.88(完)

  --整理 陈敏

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