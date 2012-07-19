《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.756港元HKD=) 美国股市周三收涨,标普500指数触及5月初来的最高水平,因诸如英特尔(INTC.O)和霍尼韦尔(HON.N)等经济晴雨表企业公布的获利打消了对企业盈利骤降的忧虑. 道琼工业指数.DJI收高103.16点,或0.81%,至12,908.70点;标准普尔500指数.SPX上升9.11点,或0.67%,至1,372.78点.Nasdaq指数.IXIC收升32.56点,或1.12%,至2,942.60点.[ID:nSB8552781] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.720 -0.71 27201 15.568 1.35 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.040 -0.89 17222 3.115 1.13 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.860 0.23 223215 86.650 0.46 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.780 -1.23 116824 21.603 0.71 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.090 -0.35 85245 9.624 1.31 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.210 -0.46 19148 6.842 0.61 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.730 -1.27 420265 66.283 -0.40 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 44.180 -0.29 21305 3.427 1.08 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.310 -2.99 607254 9.548 0.40 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.780 -2.57 37893 11.463 0.73 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.000 1.61 86850 5.623 -0.48 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.790 0.61 11166 3.845 -0.12 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.190 -1.77 25943 1.333 -50.62 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.540 1.32 20200 0.239 -0.88(完) --整理 陈敏
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3